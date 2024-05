"Dipingere i silenzi" Matteo da Gualdo e gli altri a San Pellegrino - Tuttoggi.info

L’evento del 28 aprile scorso ha illuminato il patrimonio culturale e artistico della città gualdese con una conferenza dal titolo suggestivo: “Dipingere i silenzi – Matteo da Gualdo e gli altri a San Pellegrino”.

La manifestazione ha esplorato le profondità della storia, della leggenda e della tradizione legate al rinomato pittore locale, Matteo da Gualdo, grazie ad illustri relatori. Tra i protagonisti della serata, il Parroco di San Pellegrino, Don Michele Zullato, ha offerto una prospettiva spirituale sugli affreschi, mezzo attraverso il quale chiunque, anche i più poveri e ignoranti, potevano avere una qualche conoscenza della storia della salvezza; l’Architetto Nello Teodori ha dipinto un quadro vivido delle trasformazioni urbane di Gualdo nel corso dei secoli. Andrea Santoni, Presidente dell’Associazione dei Maggiaioli San Pellegrino, ha contestualizzato l’importanza della conferenza nella millenaria Festa del Maggio, un tributo alla memoria del Santo Pellegrino.

Il sostegno e l’entusiasmo del Lions Club di Gualdo Tadino hanno svolto un ruolo fondamentale nel rendere possibile questo evento, evidenziando l’impegno per la promozione e la preservazione del patrimonio artistico locale. Il Progetto Matteo da Gualdo, curato con passione e grande competenza da Matteo Bebi (www.matteodagualdo.it), ha fornito una panoramica dettagliata degli affreschi presenti nella locale chiesa, testimonianza tangibile del talento e della maestria di Matteo da Gualdo e di suo figlio Girolamo. Giovanni Fé Calai ha enfatizzato l’importanza di mantenere le opere d’arte nel contesto in cui e per cui sono state create, sottolineando il legame indissolubile tra l’arte e la comunità che la accoglie.

L’esempio del polittico di Girolamo di Giovanni da Camerino, ancora custodito all’interno della chiesa locale, testimonia questo legame duraturo tra passato e presente. La conferenza ha offerto un’occasione preziosa per riflettere sull’eredità artistica e culturale di Gualdo Tadino, sottolineando l’importanza di preservare e celebrare il ricco patrimonio esistente.





Luogo: Chiesa di San Pellegrino, GUALDO TADINO, PERUGIA, UMBRIA