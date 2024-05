Addio a Giuseppe Migliorati, il nuotatore tifernate per eccellenza - Tuttoggi.info

Aveva 73 anni, molti dei quali dedicati alla sua grande passione | E' stato anche dipendente Sogepu e Polisport

Se n’è andato oggi (21 maggio), a 73 anni, dopo una lunga malattia, Giuseppe Migliorati, dipendente prima di Sogepu e poi di Polisport in qualità di Assistente Bagnanti e Istruttore di Nuoto.

Giuseppe, per gli amici “Beppe”, è stato anche un fortissimo nuotatore, sia in gioventù, che da adulto come “Master”. Ha nuotato con il Cnat, dalla sua fondazione nel 1984, e poi con i Nuotatori Tifernati. Negli ultimi anni è sceso in vasca con il Centro Nuoto Bastia, sempre con risultati di rilevanza nazionale e dedicandosi per passione anche alle riprese fotografiche delle gare stesse.

Già nel dicembre 1982, l’anno di inaugurazione delle Piscine Comunali di Città di Castello, quando quando gestiva la “Pizzeria Roma” (oggi “Fez”) nel centro storico tifernate, portò alla vittoria San Giacomo nel Trofeo Dei Rioni, gara natatoria sportiva promossa dall’Amministrazione comunale di allora.

Sindaco ed assessore allo Sport nel formulare le più sentite condoglianze alla famiglia e parenti ne ricordano con commozione “le straordinarie doti umane ed il senso spiccato di appartenenza alla città, alla sua gente e allo sport”. Esprimono il loro cordoglio anche i colleghi ed ex colleghi delle Piscine Comunali di Città di Castello.