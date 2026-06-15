IA e cybersicurezza, nasce il Security Operation Center di Liguria Digitale - Tuttoggi.info

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IA e cybersicurezza, nasce il Security Operation Center di Liguria Digitale

ItalPress

IA e cybersicurezza, nasce il Security Operation Center di Liguria Digitale

Lun, 15/06/2026 - 21:02

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GENOVA (ITALPRESS) – Una giornata dedicata all’innovazione tecnologica e alla cybersicurezza per rafforzare il ruolo della Liguria e di Genova come polo strategico nazionale per il digitale e sede di una gigafactory dell’intelligenza artificiale: è il focus della visita del sottosegretario con delega all’Innovazione tecnologica Alessio Butti, che ha partecipato a un incontro con aziende, istituzioni e stakeholder del territorio promosso da Liguria Digitale. Nell’occasione – alla presenza anche di Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, e di Enrico Castagnini, Direttore generale di Liguria Digitale, sono stati inaugurati il Security Operation Center e il rinnovato Network Operation Center di Liguria Digitale.
xa8/f32/fsc/gtr

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