Coronavirus, un solo caso positivo nelle ultime 24 ore

Un solo caso positivo in Umbria al Coronavirus nelle ultime 24 ore. I tamponi eseguiti sono stati però 355, cioè in numero inferiore rispetto alla media, come spesso avviene nei fine settimana.

Tuttavia dove i 4 casi registrati nell’ultimo giorno si attenua la crescita dei nuovi contagi. Segno che forse i maggiori controlli effettuati, soprattutto da chi rientra dalle vacanze e da chi arriva dall’estero, stanno dando i risultati sperati nella lotta al Covid-19.

Gli attualmente positivi nella regione sono 90, con 11 ricoverati, di cui uno in terapia intensiva.

Il nuovo caso positivo al Coronavirus è stato individuato nel territorio di Marsciano. La Asl, come sempre avviene in questi casi, ha avviato l’indagine epidemiologica per isolare i contatti della persona infetta.

La situazione comune per comune

Questa dunque la mappa aggiornata dei contagi in Umbria: Amelia 1, Assisi 20, Bastia Umbra 2, Castiglione del lago 1, Città di Castello 1, Deruta 1, Foligno 3, Gubbio 2, Marsciano 1, Norcia 1, Orvieto 1, Passignano 7, Perugia 11, San Venanzo 1, Spoleto 3, Stroncone 2, Terni 21, Trevi 2, Umbertide 4. Gli altri sono fuori regione.