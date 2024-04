Usa 16 volte la carta di credito di un altro, denunciato

Si tratta di un 30enne straniero rintracciato dagli agenti del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica Umbria

Ha usato per 16 volte la carta di creduto di un’altra persona. Acquisti nei negozi di Perugia, sotto la soglia che avrebbe richiesto il PIN.

Il titolare del conto vedendo comparire nell’estratto conto spese per acquisti mai effettuati, si è rivolto alla polizia.

Gli agenti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Umbria hanno visionato le telecamere di sorveglianza dei negozi dove erano stati effettuati alcuni degli acquisti contestati. Identificando un 30enne cittadino straniero, regolarmente soggiornante in Italia, denunciato per il reato di indebito utilizzo di strumenti elettronici di pagamento.

L’indagato, rintracciato in strada dal personale operante, è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura dove, al termine delle attività di rito, è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato appunto di indebito utilizzo della carta di pagamento elettronica.