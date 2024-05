Schlein lancia Ferdinandi: “La persona giusta per il rilancio”

La segretaria nazionale dem nel suo tour elettorale a sostegno di candidati di Marsciano, Perugia e Foligno

La segretaria del Pd, Elly Schlein, a Perugia per sostenere la candidata sindaca Vittoria Ferdinandi: “E’ la persona giusta per il rilancio”.

Dopo aver incontrato a Marsciano il candidato sindaco Michele Moretti, la segretaria nazionale dem nel suo tour umbro ha partecipato nell’area verde Arcadia di San Sisto a Perugia, insieme al segretario regionale Tommaso Bori, a una iniziativa pubblica a sostegno della candidata sindaca per il capoluogo, Vittoria Ferdinandi, e della candidata umbra alle elezioni europee, Camilla Laureti.

Tre grandi donne intorno a me, Vittoria Ferdinandi, Camilla Laureti ed Elly Schlein – ha detto Bori – che è qui per spingere e dare forze a quanto stiamo facendo in questa bella campagna elettorale. Abbiamo riaperto una partita perché abbiamo imparato dagli errori del passato. Oggi a Perugia siamo uniti e forti con una candidata all’altezza di questa sfida. Le destre governano male, negano diritti sociali, diritti civili e diritti costituzionali come il diritto alla salute. Lo smantellamento della sanità è anche responsabilità del primo cittadino della città che non ha mai detto in proposito una parola. Solo con un noi si può tornare a vincere. E noi siamo qui, tutti insieme, e lavoreremo con il sorriso e con convinzione fino alla vittoria”.

Anche la segretaria Schlein ha tirato la volata alla candidata Ferdinandi: “Una persona competente e appassionata, che nel suo percorso ha sempre dimostrato vicinanza ai bisogni delle persone. C’è bisogno di questo, di ascolto e di un rilancio per riaccendere la speranza. Vittoria Ferdinandi è la persona giusta per fare questo a Perugia e sono felice del grande entusiasmo che ha saputo raccogliere tenendo insieme questa coalizione plurale, progressista, impegnata per la giustizia sociale, il lavoro di qualità, per l’innovazione e ridare opportunità di buona impresa in questa città. Ringrazio anche il Pd: qui in questa regione e in questa città si è messo a disposizione con generosità per costruire coalizione in grado di competere con le destre. Questo è un esempio quando funziona così bene e si respira voglia di riscatto per una città che deve tornare a parlare all’Europa”.

Il tour umbro di Elly Schlein si è concluso a Foligno, altra città che il Pd e il centrosinistra proveranno a strappare al centrodestra, con una cena a sostegno del candidato sindaco Mauro Masciotti.