Cocaina nascosta nella tappezzeria dell’auto, arrestato

Nella tappezzeria dell’auto nascondeva involucri elettrosaldati con 10 dosi di cocaina pronte per essere spacciate. L’auto condotta dal 33enne di origini albanesi è stata fermata per un controllo dai militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Città della Pieve nel territorio di Piegaro.

I carabinieri hanno sottoposto a controllo l’autovettura condotta dall’uomo rinvenendo, occultati tra la carrozzeria dell’auto, oltre alle dosi con circa 7 grammi di cocaina, la somma di 865 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Condotto in caserma, il 33enne è stato tratto in arresto in flagranza e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, ristretto presso le camere di sicurezza del Comando provinciale Carabinieri di Perugia, sino al giudizio “direttissimo”, dove è stato condannato ad anni uno e mesi nove di reclusione – pena sospesa – nonché ad una multa di 2.500 euro.