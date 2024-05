Esplorando i suoni della città, caccia al tesoro ‘sonora’ sul Minimetrò

Iniziativa laboratorio di Minimetrò Spa in collaborazione con il negozio di gioco creativo 'Città del sole'.

Il Minimetrò come produttore di suoni e sempre di più come luogo di esperienza. Con quest’obiettivo una decina di bambini si sono dedicati al secondo laboratorio organizzato da Minimetrò Spa e dal negozio di gioco creativo ‘Città del sole’, dal titolo ‘Esplorando i suoni della città. A coordinarli Alessandro Pacetta, musicista polistrumentista e laureando al Conservatorio di Perugia in Pedagogia musicale.

La ‘caccia al tesoro sonora’

I ragazzi, dopo una breve introduzione sui suoni urbani, sulle loro origini e sulla loro ‘collocazione’, si sono dedicati ad una caccia al tesoro sonora lungo una corsa del Minimetrò, cercando di individuare i suoni caratteristici del mezzo. “Il progetto è nato dalla volontà di rendere consapevoli i bambini e gli adulti dei suoni urbani, che popolano anche il nostro viaggio quotidiano sul treno e autobus. In questo caso abbiamo la fortuna di avere a Perugia questa impresa ingegneristica e l’abbiamo studiata. E’ stata così una esperienza dei suoni urbani che non necessariamente e non sempre vengono chiamati musicali”, ha detto Pacetta.

“Una bella esperienza dedicata ai bambini che hanno potuto prendere dimestichezza con la differenza tra suono e rumore e hanno anche imparato a registrare i suoni del Minimetrò”, ha spiegato Valentina Trepiedi, di Minimetrò Spa.