Fiori d’arancio per Emanuele e Luciana - Tuttoggi.info

Fiori d’arancio per Emanuele e Luciana che nei giorni scorsi hanno coronato il loro sogno d’amore attorniati dagli affetti più cari.

A celebrare il matrimonio è stato don Vittorio Bigini, parroco di San Sisto, Lacugnano e Sant’Andrea delle Fratte.

Una Cerimonia particolarmente sentita ed emozionante e non solo per i due sposi, Emanuele Frenguelli e Luciana Sinibaldi, ma anche per gli invitati tra cui i colleghi di lui, stimato funzionario dell’Ufficio delle dogane di Perugia, e di lei, affermata restauratrice.

Emanuele e Luciana hanno scelto la suggestiva cornice dell’agriturismo San Silvestro di Marsciano per salutare parenti ed amici.

Ora li attende una crociera lungo il Mediterraneo per un meritato periodo di vacanza. Agli sposi giungano le felicitazioni della redazione

© Riproduzione riservata