Incidente sulla Apecchiese, centauro sessantenne soccorso con Nibbio - Tuttoggi.info

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Incidente sulla Apecchiese, centauro sessantenne soccorso con Nibbio

Redazione

Incidente sulla Apecchiese, centauro sessantenne soccorso con Nibbio

Sab, 02/05/2026 - 20:46

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Incidente sulla Apecchiese nel pomeriggio di sabato 2 maggio, quando un uomo di 60 anni residente a Meldola (FC), alla guida di un motociclo Honda mentre stava percorrendo la SR 257 con direzione Fano, giunto all’altezza del Km 16+300, nell’affrontare una curva verso destra, ha perso il controllo del mezzo.

A seguito di ciò e’ uscito dalla carreggiata sul lato opposto rispetto al suo senso di marcia finendo la propria corsa contro il terrapieno adiacente la sede stradale. Sono intervenute sul posto due pattuglie della Polizia locale per i rilievi di legge e per accertare le cause del sinistro e regolare il traffico.
Sul luogo dell’incidente anche un autoambulanza del 118 e l’elisoccorso Nibbio che ha trasportato il motociclista infortunato presso l’Ospedale di Perugia per i necessari accertamenti.
Una squadra del locale distaccamento dei Vigili del Fuoco ha coadiuvato il personale sanitario del 118 nelle operazioni di stabilizzazione del motociclista e recupero dello stesso da parte dell’elisoccorso.

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