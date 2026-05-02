 Cantamaggio Ternano a vincere la 130esima edizione il carro “Un mondo da salvare” - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Cantamaggio Ternano a vincere la 130esima edizione il carro “Un mondo da salvare”

Redazione

Cantamaggio Ternano a vincere la 130esima edizione il carro “Un mondo da salvare”

Sab, 02/05/2026 - 14:38

Condividi su:

Come ogni anno non sono mancati in piazza numerosi cittadini e curiosi che hanno assistito alla premiazione dei carri allegorici della 130esima edizione del Cantamaggio Ternano. A vincere il primo premio se lo è aggiudicato il colosso dal titolo “Un mondo da salvare” del gruppo maggiaioli Aics Terni – Asd Il Salice. Come da tradizione è stato assegnato il Gonfalone. 

Secondo classificato il carro “Liberi di volare” del gruppo giovani maggiaioli arronesi. Terzo posto per “Metamorfosi d’amore” del gruppo artistico Lu Riacciu. Quarti classificati a pari merito “Cavalcando le onde (del Nera)” del gruppo li maggiaroli de lu castello de Papigno, che ritornano a prendere parte alla competizione dopo 50 anni di assenza e “Linfa d’acciaiu” del gruppo li novi maggiaroli Pallotta/Polymer/Sabbione.

Premio assegnato dalla giuria della critica (formata da 10 rappresentati dell’informazione) è stato assegnato al carro “Liberi di volare” del gruppo giovani maggiaioli arronesi.

Il premio dell’ente Cantamaggio Ternano assegnato al miglior gruppo o coreografia è andato a StrITT band dell’istituto tecnico tecnologico Allievi Sangallo. La motivazione: “avendo rappresentato con la sua musica e la sua presenza, la scuola ternana nel Cantamaggio”.

Premio Augusto Mori alla carriera maggiaiola a Giampiero Strinati assegnato da gruppo artistico Lu Riacciu.

Premio memoria Marino Casarin a Adriano Bernardini messo in palio dal gruppo Pallotta-Polymer-Sabbione.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Spoleto

SpoletOlistica 2026: dalle melodie cellulari alla natura della coscienza, nel dopo festival con Federico Faggin

Orvieto

Prima il fumo e poi le fiamme | Furgone prende fuoco in autostrada. Illesi conducente e passeggeri

Spoleto

Salute territoriale, a Spoleto nasce polo integrato di oltre 2mila mq

in umbria

gli ultimi pubblicati

Top News ITALIA

Dazi, Schlein “Governo reintegri Fondo Auto e chieda forte risposta Ue a Trump”

Pillole Italpress

Turismo Magazine – 2/5/2026

Pillole Italpress

Real Estate, il 60% degli investimenti in Italia viene dall’estero

Pillole Italpress

Sommella “Il Ventotene Europa Festival compie dieci anni”

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!