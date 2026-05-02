Incidente con 5 feriti sulla SS3bis Tiberina: corsia chiusa per un paio d'ore e poi riaperta - Tuttoggi.info

A causa di un incidente, è stata temporaneamente chiusa di sabato 2 maggio e poi riaperta intorno alle 15 la carreggiata in direzione Terni, sulla strada statale SS 3 BIS “Tiberina”, al km 14700, nel territorio comunale di Acquasparta in provincia di Terni.

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un veicolo e ha causato 5 feriti.

Al momento è attiva la chiusura della carreggiata in direzione sud, con uscita obbligatoria allo svincolo di Acquasparta (km 14,700) e rientro allo svincolo di Montecastrilli (km 10,500).

Sul posto è presente il personale Anas, le ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco per la gestione dell’evento e nel ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.