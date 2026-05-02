Prosegue il tour di "Rocche e Ville all'Opera": domenica 3 tappa a Città di Castello - Tuttoggi.info

Proseguono con grande partecipazione di pubblico e positivi riscontri degli appassionati, i concerti della Rassegna musicale “Rocche e Ville all’Opera” promossa dalla Associazione Culturale Tracciati Virtuali con la direzione artistica del Maestro Ivano Rondoni.

Un fine settimana di grandi appuntamenti che culminerà domani domenica 3 maggio a Città di Castello. La rassegna Rocche e Ville all’Opera conferma il proprio impegno nella valorizzazione dei luoghi più affascinanti del territorio, offrendo al pubblico appuntamenti di alto profilo artistico. Domenica 3 maggio la grande tradizione lirico-sinfonica approda a Città di Castello a Palazzo Bufalini nella magnifica cornice della Sala degli Specchi. Protagonista della serata sarà la CorOrchestra Cortona, diretta da Marco Ferruzzi, insieme ai solisti Ivano Rondoni (clarinetto), Valentina Piovano (soprano) e Giulio Boschetti (baritono), interpreti capaci di restituire tutta la ricchezza espressiva del repertorio proposto. Il programma si sviluppa attorno a uno dei capolavori più amati del classicismo, il Concerto per clarinetto e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart, affiancato da una selezione di celebri arie tratte da Le Nozze di Figaro, La Bohème di Giacomo Puccini, Carmen di Georges Bizet e Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. “Un percorso musicale – precisa Antonio Vella dell’associazione Culturale Tracciati Virtuali – che intreccia virtuosismo strumentale e drammaturgia operistica, dando vita a un’esperienza d’ascolto coinvolgente e ricca di suggestioni, perfettamente in dialogo con l’eleganza storica e architettonica della sede.”

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