A Perugia torna Pulizie di Primavera: cittadini e associazioni ridanno splendore al centro storico - Tuttoggi.info

Torna la decima edizione delle “Pulizie di Primavera”, l’iniziativa che mobilita cittadini e associazioni per ridare splendore al centro storico. Quest’anno, tuttavia, il Tavolo delle associazioni del Centro storico, composto dall’associazione Borgo Sant’Antonio-Porta Pesa, Associazione Priori, Rione Porta Eburnea, Vivi il Borgo e Borgo Bello, ha deciso di ampliare l’orizzonte: non più una singola giornata, ma un’intera settimana dal 3 al 10 maggio, battezzata “Risveglio di Primavera”. Un titolo che evoca il risveglio della città dopo l’inverno, all’insegna dell’impegno collettivo per il decoro urbano, l’inclusione sociale e il rilancio dei borghi storici.

Nata come semplice giornata di pulizia, “Pulizie di Primavera” si è evoluta in un’esperienza di comunità sempre più ricca e capace di generare senso di appartenenza e di coinvolgere un numero crescente di volontari. Oltre al risultato immediato – strade più pulite e spazi rigenerati – promuove valori duraturi: dalla vivibilità degli spazi pubblici all’integrazione sociale.

Anche per realizzare l’edizione 2026, il Tavolo ha collaborato strettamente con il Comune di Perugia, in particolare con gli assessori Fabrizio Croce (centro storico e rapporti con le associazioni) e David Grohmann (ambiente), che hanno garantito supporto logistico e istituzionale come da tradizione.

“Il ‘Risveglio di Primavera’ – commenta l’assessore Croce – è l’esempio perfetto di come partecipazione civica e governance locale possano trasformare e migliorare i nostri borghi. Invito tutti, cittadini singoli, associazioni e imprese, a unirsi: è il momento di abbellire Perugia insieme per una primavera di rinascita condivisa. L’iniziativa servirà anche a intensificare la diffusione di informazioni relative alla raccolta differenziata con la distribuzione delle locandine realizzate con Gesenu in versione bilingue (anche inglese). Comportamenti poco corretti e che si ripercuotono in negativo sul decoro dell’acropoli, infatti, a volte nascono non dalla maleducazione, ma dalla mancanza di informazioni puntuali”.

“L’amministrazione comunale – aggiunge l’assessore Grohmann – ringrazia le associazioni per la generosità di cui si rivelano capaci. La cura della città è uno sforzo da condividere tutti insieme”.

“Nel tempo – ricorda Nicola Tassini – le Pulizie di Primavera si sono rivelate una esperienza fortunata che, oltre a migliorare nell’immediato il decoro di vie, piazze e strade, ha creato un senso di comunità. Nel decennale, quindi, abbiamo voluto evidenziare la crescita della manifestazione ampliandola a più giornate. Vogliamo dare un segnale concreto di impegno per Perugia e andare oltre qualsiasi divisione che possa bloccarne lo sviluppo e la crescita. Risveglio di Primavera, quindi, è un’opportunità. Per questo rilanciamo a tutti il nostro appello a scendere in strada per abbellire il centro storico. Come diciamo da tempo, mettere fiori sul balcone o riverniciare il portone di casa sono gesti piccoli, ma così si valorizza tutta la città”.

“Sono felice di aver dato un contributo alla realizzazione del manifesto, la cui grafica si ispira a un mio disegno di Perugia, vista la difficoltà di reperire immagini che diano l’idea della presenza dei borghi – afferma Maria Antonietta Taticchi, presidente dell’Associazione Priori -. L’elemento più prezioso di questa manifestazione risiede nel fatto che cinque associazioni lavorino insieme, cosa non scontata. Noi partiamo dall’idea che la città sia di tutti e che tutti dobbiamo prendercene cura”.

Alla presentazione dell’iniziativa, nella sala della Vaccara, hanno partecipato anche Martina Barro, vicepresidente di Vivi il Borgo, Antonietta Alonge, presidente di Borgo Bello, Anna Volpini, vicepresidente associazione Borgo Sant’Antonio-Porta Pesa, e Manuela Mignini, vicepresidente Rione Porta Eburnea.

Le tradizionali Pulizie di Primavera, da cui tutto è nato, saranno svolte in contemporanea nei borghi del centro il 10 maggio. Ogni giorno si terranno eventi di preparazione o di approfondimento, tra cui passeggiate culturali, conferenze sull’alimentazione e “su tutto ciò che fa bene ed è bello per la città”. Tra le numerose iniziative segnalate nel corso della conferenza stampa, ci sono, ad esempio, il grande “Calendario dell’Indifferenza Indifferenziata” che martedì 5 maggio, in piazza Lupattelli, cercherà di far capire agli osservatori come comportamenti non corretti si riflettono sul decoro delle strade, la visita a un giardino privato e la passeggiata da piazza Giordano Bruno fino a via del Persico, di cui da anni si prendono cura i residenti. Sempre nel Borgo Bello, dopo le Pulizie di primavera, nel pomeriggio del 10 maggio, è in programma un evento per bambini alla terrazza di via del Cortone: la messa a dimora di piante di cui poi continueranno ad avere cura. Gran finale in corso Garibaldi presso la sede dell’associazione Vivi il Borgo con il pranzo per tutti i volontari e, la sera, la cena di quartiere all’Arena di Borgo Bello. Si ricorda che dal 3 maggio sarà anche possibile partecipare al concorso Perugia in fiore 2026, giunto alla sesta edizione. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i quartieri della città: le istruzioni sono nel sito www.portaeburnea.it (premiazioni il 13 settembre).