Perugia ricorda Giovanni Falcone nel XXXII anniversario della Strage di Capaci - Tuttoggi.info

Studenti protagonisti dell'iniziativa in ricordo di Giovanni Falcone nel 32esimo anniversario della Strage di Capaci

“L’importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio ma incoscienza”. Giovanni Falcone

Perugia ricorda il magistrato Giovanni Falcone assassinato a Capaci, il 23 maggio del 1992, insieme alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Restano vive la sua eredità morale e professionale.

Giovedì 23 maggio 2024

ore 09:30 – Cerimonia istituzionale con affissione del “lenzuolo”commemorativo realizzato dagli studenti del Liceo Artistico Bernardino di Betto a ricordo del magistrato, dalla finestra dell’ufficio del Sindaco a Palazzo dei Priori.

La cerimonia di consegna del lenzuolo nelle mani del Sindaco di Perugia Andrea Romizi avverrà da parte del Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Perugia, Col. Sergio Molinari e dal Questore di Perugia Dott. Fausto Lamparelli alla presenza delle maggiori Autorità Militari e Civili. A seguire si terrà una conferenza presso la Sala dei Notari con gli studenti dei segg. Istituti Scolastici Superiori: Liceo Scientifico Alessi, Liceo Artistico Bernardino Di Betto e Liceo Classico Mariotti.

Gli studenti saranno i veri protagonisti della giornata, poichè esporranno i lavori da loro preparati per ricordare il Magistrato, così come Maria Falcone, sorella di Giovanni e Presidente della Fondazione Falcone, desidera: ricordare, sensibilizzare,formare e coinvolgere.

Parteciperanno: Fausto Lamparelli, Questore di Perugia, Sergio Sottani, Procuratore Generale della Repubblica di Perugia, Fausto Cardella, già Procuratore Generale della Repubblica di Perugia, Leonardo Varasano, Docente Didattica della Storia e dell’Educazione civica, Università degli Studi di Perugia.

La Prof.ssa Maria Falcone saluterà gli intervenuti in video.

Moderano: Annamaria Romano, Presidente Associazione Culturale Clizia, Pasquale Guerra, docente.

Evento organizzato dall’Associazione Culturale Clizia, la Fondazione Falcone di Palermo e con il patrocinio del Comune di Perugia.

Luogo: SALA DEI NOTARI , PALAZZO DEI PRIORI, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA