Lions Terni, formazione per docenti "Progetto Adolescenza" - Tuttoggi.info

Lions Quest organizzato dal Club Host Terni. 21 docenti coinvolti nel "Progetto Adolescenza" per accompagnare i ragazzi nella crescita

Anche quest anno il Lions Club Terni Host, guidato da Alessandra Robatto, ha organizzato il ‘Lions Quest’, ovvero due giornate di formazione per docenti delle scuola secondarie sotto l’attenta guida della professoressa Roberta Bambini e della formatrice Stefania Schiesaro. Ventuno i docenti che hanno seguito il ‘Progetto adolescenza’ che si svolge su tutto il territorio nazionale, a cura dei vari Club Lions. Le attività sviluppate hanno previsto anche elementi di problem solving, in linea con le diverse esigenze dei giovani in crescita, immersi in un mondo digitale e social che non sempre risponde a tutte le loro aspettative. Un elemento in più per decodificare e governare questi delicati momenti della vita dei ragazzi e delle loro famiglie. Concluso il service, è stato dato appuntamento al prossimo anno con un nuovo ‘Lions Quest’.