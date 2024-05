Gli Juniores dell’UC Foligno e Giacomo Serangeli tornano sul podio al Memorial Sauro Drei - Tuttoggi.info

È un podio che vale tanto quello conquistato da Giacomo Serangeli domenica al Memorial Sauro Drei. Sulle colline romagnole lo Juniores in forza all’UC Foligno ha infatti centrato un 3° posto carico di significati sia a livello personale che di squadra, lasciandosi definitivamente alle spalle l’infortunio allo sterno, patito a fine gennaio nella tappa di Hoogerheide di Coppa del Mondo di Ciclocross, che lo ha costretto a saltare i primi due mesi della stagione su strada.

Una volta tornato ad attaccare il numero alla schiena a fine aprile, il ternano classe 2007 ha bruciato le tappe nel ritrovare il giusto feeling coi ritmi e le dinamiche delle competizioni. Il 6° posto e le due top 20 arrivate nelle prime tre uscite dell’annata, tutte in palcoscenici di livello come quelli di Turano di Massa, Bucine e Mercatale di Cortona, hanno fatto da preludio al bell’exploit di domenica. Per tutti i 100 km di corsa Serangeli non ha infatti perso un colpo rispetto al drappello dei migliori, andato via via a selezionarsi lungo i 9 passaggi al GPM di Via Sabbioni, punto focale di un tracciato che nel finale proponeva invece un tratto pianeggiante in linea di ritorno verso il traguardo di Reda. Un manipolo di 15 atleti si è quindi presentato allo sprint decisivo, impostato in maniera perentoria dal trenino, tutto australiano, del Team Veleka. Grazie a un’ottima progressione l’alfiere dell’UC Foligno è riuscito dal canto suo a farsi largo alla ruota dei canguri, chiudendo 3° alle spalle del vincitore Jack Clark e di Maxwell Holgate. Un podio di respiro internazionale quindi che impreziosisce ancor di più la prestazione di un atleta già abituato nel Ciclocross a confrontarsi coi migliori pari età del panorama mondiale. Dopo aver ritrovato la gioia del podio l’obiettivo sarà quello di riallacciare del tutto il filo con quel percorso interrottosi bruscamente con la doccia di fredda di Hoogerheide, sopraggiunta al termine di una campagna invernale in cui Serangeli aveva marcato diversi successi e anche un bel numero di presenze in maglia azzurra.

Mai come in questa occasione il risultato di Reda appare tuttavia liberatorio anche a livello di squadra. La formazione Juniores folignate si è infatti riproposta nella top 3 a un anno e mezzo di distanza dalla piazza d’onore, firmata da Francesco Vignini, al Memorial Batignani di Reggello del 3 settembre 2022. Un digiuno spezzato non in maniera casuale, date le belle prove offerte in questo avvio di stagione da tutto il gruppo diretto da Sandro Settimi. L’8° piazza centrata da Luca Laudi a Mentana lo scorso 21 aprile e le tante presenze nei 20, marcate con tanti elementi diversi, certificano lo stato di salute di una squadra che, dopo aver svuotato l’infermeria, ha tutte le carte in regola per salire di colpi nel corso della primavera. La società guidata dal presidente Moreno Petrini può quindi gioire per aver ritrovato sia la sua punta di diamante e per essere tornata in auge anche con la propria classe regina.