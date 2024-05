Contro scuolabus, in ospedale 17enne sullo scooter

L'incidente a Fratta Todina, il giovane trasportato con l'elisoccorso al Santa Maria della Misericordia

E’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia il 17enne che in sella al suo scooter si è scontrato contro un pulmino per il trasporto scolastico a Fratta Todina.

Il ragazzo ha subito diversi traumi, le sue condizioni sono apparse subito gravi, al punto che è stato fatto intervenire l’elisoccorso per velocizzare il trasporto in ospedale.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.