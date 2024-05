Minaccia suicidio dal balcone con cappio al collo, salvato da Carabinieri 'eroi' - Tuttoggi.info

Comandante dei Carabinieri di Todi, Cap. De Liso e negoziatore salvano la vita a un uomo che minacciava il suicidio

I Carabinieri della Compagnia di Todi, intorno alle ore 13:00 di oggi 18 maggio, sono intervenuti a Collazzone poiché era stata segnalata la presenza di un uomo che minacciava il suicidio. Giunti presso la sua abitazione, i militari hanno trovato un 69enne del luogo appostato sul balcone, al primo piano di una palazzina, mentre saliva su di una scala, con il capo all’interno di un cappio ed un piede sulla balaustra.

Minaccia suicidio, arriva negoziatore

I Carabinieri hanno subito instaurato un dialogo con l’uomo, al fine di apprendere le motivazioni del comportamento e farlo desistere dall’intento. L’uomo ha spiegato ai Carabinieri di essere ristretto agli arresti domiciliari per reati di stalking e contro la pubblica amministrazione. Dopo circa due ore, il comandante della Compagnia di Todi, Cap. De Liso, è riuscito ad accedere all’interno dell’abitazione nella quale l’uomo si era barricato. L’Ufficiale, supportato nella trattativa dal Negoziatore del Reparto Operativo dei Carabinieri di Perugia intanto giunto sul posto, è riuscito dopo oltre due ore di serrato confronto a far finalmente uscire il 69enne dall’appartamento. Si è conclusa così, poco dopo le 17.00, la complessa vicenda con il trasporto dell’uomo presso l’ospedale di Perugia per accertamenti. Al vaglio della Procura di Spoleto la sua condotta.