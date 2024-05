Grifo, il sogno della rimonta playoff dura 6′: amara vittoria (2-1) contro la Carrarese | Pagelle

Vantaggio con Lisi, poi l'errore di Kouan porta al pari di Panico, nel recupero Sylla sigla la rete dell'inutile vittoria

Dura appena 6 minuti il sogno della difficile rimonta playoff per il Perugia, alimentata dalla rete con cui Lisi al 24′ aveva portato in vantaggio i Grifoni allo Stadio dei Marmi. Il pallone perso banalmente da Kouan ha consentito a Finotto di servire Panico per il fulmineo pari con cui la Carrarese, forte della vittoria per 2-0 al Curi, ha di fatto richiuso subito i giochi qualificazione playoff.

Lewis e Ricci alla fine del primo tempo e Dell’Orco a inizio ripresa provano a sorprendere Bleve, che però è attento.

La Carrarese prova a colpire col solito Panico. Poi Calabro cambia, in vista del prossimo turno per giocarsi l’ultimo posto per la serie B.

Al 3′ di recupero arriva il gol di Sylla, servito da Polizzi, che regala al Perugia una vittoria che rende ancora più amaro l’epilogo di questo turno playoff contro un avversario che, pur con tutti i limiti palesati dai Grifoni, era alla portata.

Per il Perugia è finita una stagione tribolata, segnata dal cambio in panchina tra Baldini e Formisano e soprattutto da una frattura tra società e tifoseria ormai insanabile. In attesa che si possa davvero cambiare pagina e scrivere altre e diverse pagine della storia del Grifo.

Tabellino e pagelle

Carrarese – Perugia 1-2

24′ pt Lisi (P), 30′ pt Panico (C), 48′ st Sylla (P)

Carrarese: Bleve 6.5; Illanes 5.5, Di Gennaro 6, Coppolaro 6; Zanon 6 (21′ st Grassini 5.5), Zuelli 6 (29′ st Cerretelli 6), Schiavi 5 (21′ st Della Latta 6), Cicconi 6; Palmieri 6, Panico 6.5 (29′ st Belloni 5.5); Finotto 7 (29′ st Giannetti 6). All. Calabro 6.

Perugia: Adamonis 6; Mezzoni 6, Lewis 6, Dell’Orco 6.5; Iannoni 6 (40′ st Giunti sv), Bartolomei 6, Kouan 4 (19′ st Torrasi 6), Lisi 6.5; Ricci 5.5 (30′ st Sylla 6.5), Matos 5 (40′ st Polizzi 6.5); Vazquez 6 (19′ st Seghetti 6). All. Formisano 6.