Niente soldi per la droga dai genitori, lui brucia vestiti e li minaccia col taglierino

Momenti di paura a Corciano per una violenta lite in famiglia, il 35enne fermato dai poliziotti mentre tentava di ferirsi

Quando il padre si è rifiutato di dargli i soldi per la droga, il 35enne ha minacciato i genitori con un taglierino, danneggiando le suppellettili e dando fuoco ad alcuni capi di abbigliamento, precedentemente cosparsi di liquido infiammabile.

Spaventato, il padre ha chiesto l’intervento della polizia, che ha raggiunto il 35enne nell’abitazione nel comune di Corciano dove è avvenuta la violenta lite in famiglia.

Gli operatori, intervenuti sul posto, hanno trovato il 35enne – visibilmente agitato – sul balcone dell’abitazione, che minacciava di compiere atti autolesionistici. Ma, prima che potesse dare seguito ai suoi propositi, è stato prontamente bloccato dai poliziotti. Accompagnato in ospedale, l’uomo ha rifiutato il ricovero volontario.

Per questi motivi, al termine delle attività di rito, è stato tratto in arresto per i reati di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. Provvedimento convalidato dal gip ,che ha poi ordinato la scarcerazione del 35enne, applicando nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai familiari.