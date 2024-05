UilP, targa in occasione del centesimo compleanno di Irma Carloni

Il riconoscimento dei Pensionati Uil in occasione del 100esimo compleanno: una vita di lavoro e attivismo sindacale.

“Una targa e un mazzo di fiori non sono nulla rispetto ad una straordinaria esistenza e ad una lunghissima militanza nel sindacato”. Così la segretaria generale della UilP dell’Umbria, Elisa Leonardi, che nei giorni scorsi insieme alla segreteria ha omaggiato la signora Irma Carloni, di San Terenziano di Gualdo Cattaneo, in occasione del suo 100esimo compleanno. Una vita caratterizzata dall’impegno e dalla militanza nel sindacato, prima in quello del lavoro agricolo e poi in quello dei pensionati, “simboleggiando dunque l’attaccamento ai valori del sindacato e alla tutela dei lavoratori”.