Little Dog Lovers, Puletti: “Bambini coi loro cani, ecco l’essenza del mondo venatorio”

Nella Zac Fidc di Boneggio la prima edizione della manifestazione ideata dall’Associazione Umbria Caccia e Natura

Tanti bambini, provenienti da tutta la regione, hanno gareggiato, insieme ai loro amici a quattro zampe, alla prima edizione del “Little Dog Lovers”, manifestazione organizzata dall’Associazione Umbria Caccia e Natura, con la collaborazione di tante altre associazioni venatorie presenti all’iniziativa con i loro rappresentanti, organizzata domenica pomeriggio presso la Zac Fidc di Boneggio.

Presente anche il consigliere regionale della Lega Manuela Puletti, da sempre vicina al mondo venatorio e della ruralità: “Ci tenevo a partecipare alla prima edizione di questa manifestazione patrocinata dalla Regione Umbria, perché rappresenta l’essenza vera della caccia. Un mondo dove ci sono persone perbene, che amano la natura, che la rispettano. E’ stata una manifestazione molto partecipata – prosegue il consigliere Puletti – che ha visto la presenza di tante famiglie di Perugia e di molte altre parti della regione. Tanti i bambini che hanno gareggiato insieme ai loro cani, con bravura e determinazione, ma soprattutto con tanto divertimento. Credo – evidenzia Puletti – che questa iniziativa abbia trasmesso un messaggio educativo, civico, didattico. Spesso la figura del cacciatore, per opportunismo o per scarsa conoscenza, viene infatti additata con aggettivi negativi che non gli si addicono. Organizzando questa manifestazione, come del resto in tante altre occasioni e attività, i cacciatori si sono rivelati quelli che in realtà sono: persone con un grande cuore, cresciute all’insegna dei sani valori della nostra terra e della sua tradizione, che rispettano la natura e che sono veri difensori dell’ambiente e dell’equilibrio faunistico. Concetti e valori che devono essere trasmessi alle nuove generazioni. Rinnovando i complimenti ai bambini che hanno partecipato, all’Associazione Umbria Caccia e Natura e a quanti hanno organizzato la manifestazione e contribuito al suo successo, mi auguro che ‘Little Dog Lovers’ diventi un appuntamento fisso per la Regione Umbria”.