Bye bye Umbria per Che Dio ci aiuti: l'ottava stagione sarà girata a Roma - Tuttoggi.info

Scippata a Fabriano e (in misura minore) a Spello nel 2018, Assisi perde ora che Dio ci aiuti in favore di Roma. L’ufficializzazione – di cui in città pare si sapesse da qualche settimana – è arrivata nell’ultimo numero del settimanale Sorrisi, dove Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, ha svelato un nuovo concept e una nuova location.

Come si legge nel sito di Sorrisi, Ammirati spiega che “Vedremo (Che Dio ci aiuti 8, ndr) nel 2025. Elena Sofia Ricci comparirà in qualche episodio e Francesca Chillemi rappresenterà il cuore del racconto. Cambia la location: da Assisi ci si sposterà a Roma e non saremo più in un convento ma in una casa di accoglienza per ragazze in difficoltà. La serie continuerà a stare al passo coi tempi raccontando un Paese che sta cambiando. Attingendo sempre dai temi di attualità”.



Arrivata ad Assisi nel 2018 per girare in location “nascoste” la quinta stagione – che per la tv si svolgeva ancora nel “vecchio” convento -, Che Dio ci aiuti era ufficialmente traslocata ad Assisi per la sesta e la settima stagione e – anche nel periodo della pandemia – oltre a un’ottima vetrina pubblicitaria era stata anche un “motore” economico per diverse attività della zona, portando ad Assisi circa 50 persone tra tecnici ed attori.