Tg News - 4/6/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Libano, Hezbollah dice no al cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti
– Iran, Khamenei rivendica “un colpo decisivo” a Usa e Israele
– Caso Minetti, Mattarella “Nessun motivo per rivalutare la grazia”
– Archiviate le accuse a Berlusconi e Dell’Utri sulle stragi del 1993
– Camera, via libera al ritorno al nucleare
– Ue, Pina Picierno lascia il Pd e passa con Renew Europe
– Giorgetti “Nessuna misura in Cdm sulle accise”
– Abruzzo, Formez e Regione insieme per rafforzare la rete di welfare territoriale
– Previsioni 3B Meteo 5 Giugno
/gtr
– Libano, Hezbollah dice no al cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti
– Iran, Khamenei rivendica “un colpo decisivo” a Usa e Israele
– Caso Minetti, Mattarella “Nessun motivo per rivalutare la grazia”
– Archiviate le accuse a Berlusconi e Dell’Utri sulle stragi del 1993
– Camera, via libera al ritorno al nucleare
– Ue, Pina Picierno lascia il Pd e passa con Renew Europe
– Giorgetti “Nessuna misura in Cdm sulle accise”
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