Coronavirus, 4 positivi in più in Umbria

Coronavirus, nuovi casi in frenata in Umbria dopo i numerosi contagi dei giorni scorsi. Nelle ultime 24 ore sono 3 i tamponi risultati positivi. Si tratta di un residente a Perugia, uno a Spoleto e uno a Deruta. Non è ancora conteggiato dalla protezione civile (l’aggiornamento è alle ore 11,32 di domenica 16 agosto) il caso positivo riscontrato a Norcia, dove anche il sindaco Alemanno è stato sottoposto a tampone, risultato negativo.

Gli attualmente positivi in Umbria sono dunque 89, 4 in più. E si registra un ricoverato in più, all’ospedale di Perugia, dove ci sono 3 persone che hanno contratto il Covid. Otto i ricoverati a Terni, di cui uno in terapia intensiva.

La situazione comune per comune

Questo l’aggiornamento dei contagi dal Coronavirus nei comuni: Amelia 1, Assisi 20, Bastia Umbra 2, Castiglione del lago 1, Città di Castello 1, Deruta 1, Foligno 3, fuori regione 6, Gubbio 2, Norcia 1, Orvieto 1, Passignano 7, Perugia 11, San Venanzo 1, Spoleto 3, Stroncone 2, Terni 21, Trevi 2, Umbertide 4.