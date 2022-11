Terni, neonato morto e lasciato in una busta in un parcheggio "Fu infanticidio" - Tuttoggi

Infanticidio, accolta istanza degli avvocati di Giorgia Guglielmi

Già nel primo grado di giudizio gli avvocati difensori di Giorgia, Alessio Pressi e Attilio Biancifiori, avevano chiesto la derubricazione da omicidio volontario in infanticidio, dopo aver ricostruito il delicato contesto di difficoltà materiale e morale in cui si è consumato il dramma. I giudici del tribunale di Firenze hanno dunque accolto le istanze della difesa, ammettendo la derubricazione del capo di accusa. “Siamo soddisfatti della decisione della Corte di Appello di Firenze – commenta la difesa a TO – dopo la Cassazione e l’Appello bis e 4 anni di duro lavoro, finalmente la vicenda si è chiusa nel modo che speravamo. Abbiamo sentito Giorgia, una donna provata, ma soddisfatta della sentenza”. La donna, rintracciata all’indomani del ritrovamento del piccolo, si era da subito difesa sostenendo che il suo scopo era quello di far trovare il piccolo da qualcuno, dato che lei, avendo già una bambina, non avrebbe potuto prendersi cura di lui.

Gli altri figli di Giorgia Guglielmi

Giorgia Guglielmi ha altri 2 figli, una femmina, nata prima della tragedia del 2018 e affidata ai nonni paterni e un’altra bambina, nata nel 2020 durante il periodo di detenzione nella struttura di Morlupo e, ad oggi, seguita dai servizi sociali di Roma.