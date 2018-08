Terni, neonato morto abbandonato in busta | Fermata una donna ternana

Ternana, 27 anni, incensurata e con alle spalle una storia di sofferenza e difficoltà economiche; questo l’identikit della donna che da questa mattina si trova in Questura, perché sospettata di essere la possibile madre del bimbo abbandonato nei pressi di un supermercato e poi trovato morto.

Tale sospetto sarebbe confermato anche dalle parole dell’assessore al Welfare, Marco Celestino Cecconi, che in apertura di consiglio comunale di oggi, dopo aver chiesto un miunto di silenzio per la vittima, ha riferito in aula: “La triste vicenda sembra essere connessa agli ambienti di povertà e degrado, dove spesso si fa uso di sostanze stupefacenti”.

Oltre alla donna ci sarebbero altre 2 persone che avrebbero attirato i sospetti degli inquirenti, masi pensa che la donna possa aver agito da sola.

Da quanto è stato possibile apprendere, ma questo è un dettaglio che potrà essere confermato dall’esame autoptico, il piccolo potrebbe essere stato portato sul posto molte ore prima rispetto all’orario in cui è stata notata la busta.

Stampa