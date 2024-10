La Mille Miglia farà tappa a Orvieto - Tuttoggi.info

La “corsa più bella del Mondo” sceglie ancora Orvieto. Anche nel 2025, per il secondo anno consecutivo, il terzo negli ultimi cinque anni, la Mille Miglia farà tappa sulla Rupe. Il tracciato della nuova edizione è stato presentato a Brescia da dove la carovana della Freccia Rossa partirà il prossimo 17 giugno. Per la prima volta nella storia della rievocazione, il percorso torna a ricalcare le corse leggendarie dell’anteguerra, questa volta con un percorso “ad otto” come quello delle prime 12 edizioni della 1000 Miglia di velocità, confermando per il terzo anno consecutivo il format delle 5 giornate di gara.

Mille Miglia farà tappa a Orvieto

La prima tappa condurrà le 400 auto d’epoca, accompagnate dalle Ferrari del Tribute, dalle auto Full-Electric della 1000 Miglia Green e dalle Supercar della 1000 Miglia Experience, a San Lazzero di Savona poi mercoledì 18 giugno la frazione verso Roma. Il passaggio a Orvieto è previsto nella terza giornata di gara, giovedì 19 giugno, quando la città sarà completamente addobbata con i colori della festa del Corpus Domini, che si completerà a Cervia-Milano-Marittima. Penultima tappa fino a Parma e poi il gran finale con la sfilata a Brescia sabato 21 giugno.