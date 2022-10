Neonato abbandonato e morto, per la mamma nuovo processo il 23 novembre

Per la Cassazione, sulla base del ricorso dei legali della donna, occorre stabilire se si è trattato di omicidio volontario o di infanticidio

Si dovrà rifare il processo nei confronti della mamma ternana che aveva abbandonato il neonato, partorito in casa, in una busta lasciata nel parcheggio di un supermercato a Borgo Rivo, dove il piccolo era poi morto per asfissia.

La Cassazione, che aveva annullato a maggio la condanna a 16 anni di carcere con rito abbreviato (poi ridotta a 14) inflitta dalla Corte di Appello di Perugi,a ha deciso per un nuovo processo a Firenze, la cui prima udienza è stata fissata per il 23 novembre.