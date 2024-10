Retegui trascina l’Atalanta, Genoa travolto 5-1 - Tuttoggi.info

BERGAMO (ITALPRESS) – L’Atalanta torna a sorridere in campionato.

Tutto facile per i bergamaschi che battono il Genoa 5-1 grazie

alla tripletta di Retegui e alle reti di De Roon ed Ederson.

Ottima risposta sul campo da parte degli uomini di Gasperini dopo

il 3-0 rifilato allo Shakhtar, dopo la sosta ci sarà la sfida in

casa del Venezia. Situazione complicata in casa rossoblù. Ora la

squadra di Gilardino è a 5 punti e al terzultimo posto, contro il

Bologna servirà una reazione decisa. La teoria di Gasperini è

stata confermata, l’esperienza in Europa può aiutare anche in

campionato: si è percepito in un primo tempo sostanzialmente

dominato, in cui il Genoa si è visto nell’area atalantina soltanto per una mezza sforbiciata di Bani terminata sul fondo. I padroni di casa ci hanno messo 24 minuti per sbloccare la gara: Ederson di prima ha lanciato nello spazio Lookman, il nigeriano ha confezionato l’assist per Retegui, che in scivolata ha messo a

segno il suo quinto gol in campionato. Lo stesso Lookman e subito

dopo Kolasinac hanno avuto tra i piedi la palla del raddoppio, ma

il Genoa è riuscito a reggere agli affondi atalantini: in pieno

recupero ci ha provato Pasalic, il colpo di testa del croato è

terminato di poco sul fondo. Nella ripresa il copione è rimasto lo stesso, nel giro di cinque minuti Retegui ha trovato la doppietta dopo la conclusione di Ederson respinta male da Gollini. Il brasiliano si è rifatto al 15′ quando con una conclusione violentissima ha siglato la rete del 3-0. Il poker è arrivato al 29′ quando ancora Retegui ha messo a segno un calcio di rigore assegnato dopo un fallo di mano in area di Vogliacco. A dieci minuti dal termine è stato invece De Roon a scrivere il proprio nome sul tabellino con una conclusione al volo che ha sorpreso per la quinta volta Gollini. A rendere meno amaro il pomeriggio in casa Genoa ci ha pensato Ekhator, che ha sfruttato al 38′ una disattenzione della difesa nerazzurra.

