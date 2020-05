Tentato rapimento bambino? Si indaga, ascoltata mamma. Allarme su Whatsapp - Tuttoggi

Sono in corso indagini per capire la veridicità di due audio WhatsApp, in totale circa due minuti di vocale, che segnalano un presunto tentativo di rapimento ai danni di un bimbo. Il fatto sarebbe avvenuto a Bastia Umbra.

“In zona Santa Lucia/XXV Aprile una signora bionda sulla cinquantina con una macchina nera, ha tentato di portare via un bambino sotto gli occhi della mamma. Facendo finta di conoscerlo ha tentato di toglierlo dalla strada mettendolo in auto, ma fortunatamente tutto bene, la madre è riuscita a bloccare il rapimento, strappandolo dalle braccia della donna. Ma fai attenzione”. Questo recita l’audio, inviato da una mamma (apparentemente non direttamente coinvolta nella vicenda, ma amica della diretta interessata) a un’altra mamma che vive in zona. I due messaggi, rilanciati di chat in chat e anche su qualche gruppo fb, hanno creato momenti di apprensione.

Le forze dell’ordine, alle quali alle 19 di lunedì non risultava alcuna denuncia, hanno rintracciato (per ascoltarla) la mamma protagonista della vicenda, rimbalzata sui social e sulla quale ha chiesto informazioni anche il sindaco Paola Lungarotti.