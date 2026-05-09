Bimbo di 2 anni rimane chiuso nell'auto della nonna, interviene il personale dell'ospedale - Tuttoggi.info

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Bimbo di 2 anni rimane chiuso nell’auto della nonna, interviene il personale dell’ospedale

Redazione

Bimbo di 2 anni rimane chiuso nell’auto della nonna, interviene il personale dell’ospedale

Sab, 09/05/2026 - 12:38

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Paura venerdì mattina (8 maggio) per un bambino di 2 anni rimasto chiuso all’interno dell’auto della nonna, parcheggiata davanti al pronto soccorso dell’ospedale di Branca.

Le urla della donna hanno immediatamente richiamato l’attenzione di quattro operatori dell’ospedale – Luigi Bastianini, Michele De Rosa, Michele Urbani e Alba Orsini – che si sono precipitati per prestare soccorso. Con una manovra rapida e coordinata, mantenendo il piccolo calmo e al sicuro, gli operatori sono riusciti ad aprire il finestrino posteriore laterale e a riportare la situazione alla normalità. Grande lo spavento, ma tutto si è concluso nel migliore dei modi. 

La direzione Aziendale e quella del Presidio ospedaliero esprimono un sentito ringraziamento agli operatori per il gesto tempestivo e per la professionalità dimostrata in un momento di forte difficoltà per nonna e nipote.

L’attenzione e la prontezza dei nostri operatori, oltre alla loro professionalità e capacità di gestione in una situazione critica dove un bambino era a rischio, sono da encomiare – ha affermato anche la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti  esprimo gratitudine e plauso come responsabile della sanità da parte di tutta la Regione Umbria. I nostri cittadini e le nostre cittadine sanno che possono affidarsi con fiducia totale ai nostri operatori della sanità pubblica, capaci di intervenire in ogni situazione anche la più critica”.

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