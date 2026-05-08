Valeria Mancini protagonista del musical "Gloria", Umberto Tozzi: ecco perché l'ho scelta - Tuttoggi.info

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Valeria Mancini protagonista del musical “Gloria”, Umberto Tozzi: ecco perché l’ho scelta

Sara Fratepietro

Valeria Mancini protagonista del musical “Gloria”, Umberto Tozzi: ecco perché l’ho scelta

Ven, 08/05/2026 - 22:24

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La cantante 24enne di Foligno Valeria Mancini sarà la protagonista del musical “Gloria”, diretto da Umberto Tozzi e che celebra i suoi più grandi successi musicali, a partire proprio da quello divenuto una hit famosa in tutto il mondo. La presentazione è avvenuta venerdì mattina a Roma, con la giovane folignate, in arte “Guera”, – che tre anni fa partecipò ad Amici e che un anno e mezzo fa aveva aperto il concerto romano di Laura Pausini – sempre più lanciata verso il successo.

“Sono veramente molto felice di incontrarvi con questa bellissima sorpresa – ha spiegato Umberto Tozzi durante la conferenza stampa – di portarvi Valeria, che è la nostra Gloria. Non è stato assolutamente facile trovarla, però credo che abbia tutti i requisiti per diventare una grande stella della musica, per essere la protagonista di questo bellissimo musical”. Valeria Mancini è stata infatti scelta tra oltre 650 giovani che hanno partecipato al casting per scegliere la protagonista di “Gloria il musical” dallo stesso cantante.

Per lei è un sogno che si avvera: “Sono andata a fare il provino, senza aspettative, solo per farmi conoscere – ha raccontato – e il fatto di essere stata scelta è stata una sorpresa”. Visibilmente emozionata in conferenza stampa, Valeria Mancini ha voluto ringraziare Umberto Tozzi, tutto il suo staff e la produzione del musical “per aver regalato proprio a me questa esperienza incredibile. Gloria è un personaggio importantissimo, Umberto non gli ha mai dato un volto in tutti questi anni e il fatto che abbia scelto proprio me mi riempie di orgoglio. Sono molto onorata, spero di esserne all’altezza e spero di restituire un po’ di emozione che ha regalato Umberto in giro per il mondo con tutti questi brani senza tempo”.

“Quando mi è stato chiesto di partecipare come direzione artistica al musical – ha spiegato Umberto Tozzi ai microfoni di Rtl 102,5 – con la produzione sono stato molto chiaro: ho detto sì, voglio assolutamente partecipare a questa cosa come direttore artistico, però, ho messo in chiaro che avrei scelto dei ragazzi non famosi, giovani, belli, giusti per il ruolo che mi servono per questo musical e sono veramente felice di aver finalmente trovato Gloria e aver dato un volto a Gloria che tanto aspettavo di incontrare. Ho visionato oltre 650 ragazze: dentro l’immagine, il talento, la vocalità, la personalità di Valeria Mancini ho trovato il personaggio di Gloria”.

Il musical narra la storia di Gloria, una giovane ragazza talentuosa che desidera diventare una cantante di successo. Per raggiungere il suo sogno vivrà conflitti familiari, una storia d’amore, tradimenti, complotti, rinunce, e finalmente il successo. Il musical, della durata di due ore, trasporterà il pubblico in una storia musicale ricca di divertimento ed emozioni sulle note di 21 celebri canzoni di Umberto Tozzi. Gloria è un’esplosione di energia pop, sempre pronta a trasformare ogni momento in uno spettacolo. Ama brillare sotto i riflettori, canta con entusiasmo travolgente, conquistando tutti con il suo sorriso. Il suo sogno è vivere senza limiti, seguendo il ritmo del cuore e della musica.

Valeria Mancini, con “Gloria il musical”, esordirà dunque nella nuova veste di attrice-cantante, dopo esperienze musicali anche a livello internazionale. Il debutto dello spettacolo è previsto il 23 ottobre: la tournée toccherà Milano, Torino, Vicenza, Roma, Bologna, Trieste, Montecatini, Bari ed altre città ancora da programmare.

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