Valeria Mancini aprirà i concerti di Laura Pausini a Roma | VIDEO

Incredibile notizia per la cantante folignate Valeria Mancini, in arte Guera. Ad annunciarlo lei stessa, con una storia su Instagram, che mostra anche l’entusiasmo e la sorpresa per la notizia. Valeria infatti aprirà i concerti di Roma di Laura Pausini del 18 e 19 novembre. Nel breve video infatti c’è anche la proposta ricevuta dalla Pausini: “Ciao Guera – le dice la Pausini – ho ascoltato la tua musica e sono colpita dal tuo talento. Vorrei invitarti ad aprire i miei concerti di Roma il 18 e 19 novembre. Fammi sapere se ti va“.

La videorichiesta della cantante

Valeria rivede due volte il video, si chiede se sia uno scherzo, poi scoppia a piangere. “Se qualcuno avesse detto alla me bambina, che un giorno avrebbe aperto il concerto di Laura Pausini, li non ci avrebbe mai creduto. Ricevere l’invito da Laura Pausini – scrive Guera –, un vero colosso della musica italiana e mondiale, è stata una delle emozioni più forti della mia vita. A volte, quando senti che stai finendo le forze, ecco che succede qualcosa che ti ridà tutte le energie di cui avevi bisogno e tutto torna ad avere un senso. Stimo da sempre Laura Pausini sicuramente come professionista ma anche come donna. Si è sempre mostrata vera, senza filtri, autentica. Aprire le sue due date a Roma è un’occasione immensa e solo il pensiero che abbia potuto scegliere me, mi emoziona e mi riempie di orgoglio”.