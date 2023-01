La folignate Valeria Mancini entra ufficialmente nella scuola di Amici

La prof Lorella Cuccarini le attribuisce il banco

Valeria Mancini è entrata nella scuola di Amici. Nella puntata andata in onda ieri, domenica 8 gennaio, la giovane folignate ha conquistato un banco di canto, offertole dalla prof Lorella Cuccarini. Nessuna sostituzione quindi nella squadra dell’ex showgirl ma un nuovo ingresso. Prima delle feste, l’idea era quella di effettuare una sostituzione con Niveo, salvato però in extremis anche in relazione alla sua performance.

Chi è

Valeria Mancini ha 21 anni, vive a Milano da due e canta da sempre, ma da un anno ha iniziato a fare video su Tik tok. Grazie a quella piattaforma è stata notata da diversi personaggi di successo tra cui Deborah De Luca che l’ha coinvolta nei sui lavori. Grazie a questa collaborazione e tik tok è diventata sempre più conosciuta, si è data da fare, ha fatto anche degli inediti.