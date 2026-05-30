Vingegaard cala il pokerissimo e ipoteca la vittoria finale del Giro - Tuttoggi.info

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Vingegaard cala il pokerissimo e ipoteca la vittoria finale del Giro

ItalPress

Vingegaard cala il pokerissimo e ipoteca la vittoria finale del Giro

Sab, 30/05/2026 - 17:18

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PIANCAVALLO (ITALPRESS) – Jonas Vingegaard padrone assoluto del Giro d’Italia 2026. Il campione della Visma-Lease a Bike trionfa anche nella ventesima e penultima tappa, la Gemona del Friuli 1976-2026 – Piancavallo di 200 chilometri, e blinda la maglia rosa. Il danese, autore di cinque successi in questa 109esima edizione della corsa Rcs, precede di oltre un minuto sul traguardo l’austriaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e l’australiano Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe), rispettivamente secondo e terzo. “Sono un ciclista, mi piace vincere – sottolinea a caldo Vingegaard – Quando è stato possibile, ho cercato di farlo. Ho avuto una grande giornata e sono stato sostenuto dalla squadra. Dopo cinque vittorie di tappa, domani andrò a Roma per godermela”. Entrano nella top 10 di giornata anche Damiano Caruso (Bahrain Victorious) e Davide Piganzoli (Visma Lease a Bike), ottavo e decimo. Giulio Ciccone difende la maglia azzurra e vince la classifica dedicata agli scalatori. Domani ci sarà il gran finale con la ventunesima ed ultima frazione del Giro d’Italia 2026, la Roma-Roma di 131 chilometri.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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