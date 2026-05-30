Festival dell'Energia, Beulcke "Bilancio positivo, abbiamo alzato l'asticella" - Tuttoggi.info

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Festival dell’Energia, Beulcke “Bilancio positivo, abbiamo alzato l’asticella”

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Festival dell’Energia, Beulcke “Bilancio positivo, abbiamo alzato l’asticella”

Sab, 30/05/2026 - 18:03

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LECCE (ITALPRESS) – “Il bilancio” della XIV edizione del Festival dell’Energia “è sicuramente positivo perché abbiamo alzato l’asticella, questo vuol dire che nel 2027 dobbiamo fare ancora meglio. Abbiamo avuto circa duecento relatori, una quarantina di eventi, tre giornate dense di talk, di incontri e dibattiti. Abbiamo fatto tutto il possibile per mettere in scena il mondo dell’energia, per raccontarlo per ciò che è, ovvero il tessuto nervoso della civiltà umana. Attraverso l’energia dobbiamo capire come convivere meglio, dobbiamo usare l’energia al meglio e riuscire a produrla sempre meglio, soprattutto con un’attenzione ai cambiamenti climatici”. Lo afferma Alessandro Beulcke, fondatore e direttore del Festival dell’Energia, commentando la XIV edizione della tre giorni che si è svolta a Lecce. “Molti mesi fa abbiamo scelto il titolo ‘Energia e libertà. L’Europa alla prova del futuro’, questo perché attraverso l’energia e attraverso l’indipendenza e la sicurezza si può essere davvero un Paese e un continente liberi”, aggiunge.

xb1/fsc/mca1

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