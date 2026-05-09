Corsa all'Anello, attesa per il corteo e la gara. Il programma - Tuttoggi.info

Cresce l’attesa a Narni per il fine settimana conclusivo della 58esima edizione della Corsa all’Anello, che entrerà nel vivo stasera con uno degli appuntamenti più suggestivi e partecipati della festa: il Grande Corteo storico in notturna. Migliaia di visitatori sono attesi nel centro storico della città per assistere alla sfilata dei Terzieri e dell’associazione Corsa all’Anello, in un’atmosfera carica di fascino.

Il Grande Corteo

Il Grande Corteo storico prenderà il via alle 21.30 da piazza dei Priori e attraverserà strade, vicoli e piazze della città, rievocando la processione in onore del patrono San Giovenale del 1371. Sfileranno, secondo l’ordine di arrivo dell’edizione precedente, i terzieri Santa Maria, Fraporta e Mezule insieme all’associazione Corsa all’Anello, offrendo al pubblico uno spettacolo di grande impatto scenico e identitario, tra figuranti, armigeri, dame, cavalieri e gruppi storici. Il corteo del gruppo comunale di quest’anno, arricchito di ulteriori abiti, sarà aperto dal clero seguito dalle massime autorità cittadine. Le figure istituzionali di allora saranno ricoperte da quelle odierne: ovvero la Giunta comunale e i componenti dell’associazione Corsa all’Anello diventeranno i notai del Podestà, il Camerlengo, il Cancelliere, i portanari, gli ufficiali della Rocca e via discorrendo. Il sindaco Lorenzo Lucarelli vestirà il ruolo del Dominus Vicarius, don Sergio Rossini, parroco della Concattedrale di San Giovenale, sarà Luca Bertini, vescovo di Narni dal 1371 al 1377.

Le figure storiche: Pellegrino di Nello, Giannuccio di Stefano e Mancia di Lucetello

Ci saranno poi anche figure storicamente esistite, come i tre banditori citati negli Statuti, ossia Pellegrino di Nello, Giannuccio di Stefano e Mancia di Lucetello, e il primo Governatore della Rocca, il nobile francese Giovanni di Novico. Le donne che hanno cariche istituzionali odierne, non potendo rappresentare alcun ruolo di potere presente nella Narni del Trecento perché di esclusiva pertinenza maschile, per ovvi motivi di ricostruzione storica, saranno presenti solo alla fine del Corteo: rappresentanti istituzionali, della Regione Umbria, del Comune di Narni e, per l’associazione Corsa all’Anello, la neoeletta presidente Patrizia Nannini.

I terzieri

Per quanto riguarda Mezule, come nel caso del corteo che ha accompagnato la Benedizione dei cavalieri, a essere messi in risalto saranno i colori del Terziere e i cavalieri, il riferimento al Palio di quest’anno e gli anelli d’argento. È stato rinnovato il gruppo dei Priori con abiti in linea con le regole della sartoria storica, cercando di mettere in evidenza, attraverso la tipologia dei costumi e dei simbolismi espressi da colori e ricami, le diverse funzioni di ognuno dei personaggi. A vestire i panni della Dama degli Anelli sarà Francesca Ronci. A Fraporta sono stati realizzati i nuovi vestiti dei famigli del Priore, che accompagneranno il Capo Priore Giuseppe Ratini e un abito da donna all’interno delle famiglie. A Santa Maria la sartoria ha inserito nuovi costumi: la novità è la realizzazione di una coppia della famiglia Cesi, composta da gonnella e sopravveste sia per l’uomo che per la donna. Questi sono il frutto del progetto portato avanti durante il workshop di sartoria storica tenuto da Sara Paci Piccolo.

Il programma

Sabato 9 maggio alle 11 e alle 15 si terrà la partenza da Palazzo Comunale per la visita guidata alle Ricostruzioni degli Ambienti dei tre Terzieri a cura di L’Orologio. Alle 12 nella Loggia dei Priori di Palazzo dei Priori la cerimonia pubblica per il sorteggio dei cavalieri giostranti. Dalle 16 alle 19 nell’atrio di Palazzo Comunale “Sedute di disegno sentimentale” nella cornice di “Riflessi sentimentali”, pomeriggio con Momusso. Dalle 17.30 alle 19.30 nel chiostro di Sant’Agostino “Ludus in fabula” giochi medievali per bambini e bambine con Giullare Silvestro. Alle 18 nella Loggia dei Priori di Palazzo dei Priori “Il mestiere delle armi” momenti epico emozionali del mestiere delle armi tra storia, rievocazione e musiche medievali a cura della Compagnia Gens Innominabilis. Alle 21.30 da piazza dei Priori partenza del Grande Corteo Storico che ripropone il tessuto politico, sociale e religioso della Narni Medievale. Il Corteo, con costumi trecenteschi, è aperto dalle autorità pontificie e comunali, seguite da quelle dei Terzieri, dai cavalieri giostranti, dalle Corporazioni delle arti, dalle famiglie nobili e da personaggi allegorici. Alle 22.30 in piazza dei Priori, dopo la partenza del Corteo, esibizione della Compagnia Milites Gattamelata del Terziere Mezule. Alle 24 in piazza dei Priori, al termine del Corteo, esibizione degli Sbandieratori Città di Narni

Domenica 10 maggio inizia la gara. Alle 14.15 la partenza da piazza dei Priori del Corteo Storico verso il Campo dei Giochi (apertura cancelli al pubblico con accesso da via Campagnani lato S. Pietro e lato ospedale). Alle 15 al Campo de li Giochi “Cor unum, unum sonum”, esibizione congiunta dei gruppi Musici dei tre Terzieri, del gruppo Comunale, degli Sbandieratori Città di Narni e del Gruppo Milites Gattamelata. Alle 16.00 – Campo de li Giochi 58esima Corsa all’Anello. Alle 19.30 in piazza dei Priori assegnazione del Bravio al miglior Terziere.