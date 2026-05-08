Cocaina nell'auto dentro involucri termosaldati e 300 euro, denunciato 21enne - Tuttoggi.info

La Polizia di Perugia ha denunciato un uomo, un cittadino albanese classe 2004, incensurato, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Durante il pattugliamento cittadino, gli agenti delle volanti hanno notato un’auto sospetta; hanno quindi deciso di fermarla per procedere ad una verifica più approfondita del conducente.

Durante le fasi del controllo, il passeggero è apparso in evidente stato di agitazione e, alla richiesta del motivo di tale nervosismo non ha saputo dare una giustificazione, motivo per il quale i poliziotti hanno deciso di sottoporlo a perquisizione personale, estesa anche al veicolo, che ha dato esito positivo. Infatti, all’interno dell’abitacolo, gli agenti hanno trovato due involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente poi risultata essere tipo cocaina.

Il 21enne, inoltre, è stato trovato in possesso di oltre 300 euro dei quali non è stato in grado di motivare la provenienza e in seguito sequestrati dagli agenti. Per questi motivi, al termine degli atti di rito, il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.