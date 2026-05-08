 Cocaina nell'auto dentro involucri termosaldati e 300 euro, denunciato 21enne - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Cocaina nell’auto dentro involucri termosaldati e 300 euro, denunciato 21enne

Redazione

Cocaina nell’auto dentro involucri termosaldati e 300 euro, denunciato 21enne

All'interno dell'auto del 21enne gli agenti hanno trovato due involucri termosaldati contenenti cocaina e 300 euro
Ven, 08/05/2026 - 13:18

Condividi su:

La Polizia di Perugia ha denunciato un uomo, un cittadino albanese classe 2004, incensurato, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Durante il pattugliamento cittadino, gli agenti delle volanti hanno notato un’auto sospetta; hanno quindi deciso di fermarla per procedere ad una verifica più approfondita del conducente.

Durante le fasi del controllo, il passeggero è apparso in evidente stato di agitazione e, alla richiesta del motivo di tale nervosismo non ha saputo dare una giustificazione, motivo per il quale i poliziotti hanno deciso di sottoporlo a perquisizione personale, estesa anche al veicolo, che ha dato esito positivo. Infatti, all’interno dell’abitacolo, gli agenti hanno trovato due involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente poi risultata essere tipo cocaina.

Il 21enne, inoltre, è stato trovato in possesso di oltre 300 euro dei quali non è stato in grado di motivare la provenienza e in seguito sequestrati dagli agenti. Per questi motivi, al termine degli atti di rito, il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Trasimeno

Navigabilità del Trasimeno, Meloni: “No allarmismi”

Assisi

Petardi allo stadio durante Bastia-Narnese, Daspo e denuncia per due giovani tifosi

Assisi

Calendimaggio di Assisi ha la sua Magnifica Madonna: è Monna Sofia Balducci | FOTO

in umbria

gli ultimi pubblicati

Perugia

Cocaina nell’auto dentro involucri termosaldati e 300 euro, denunciato 21enne

Todi

A Deruta “tesoretto” di 630 mila euro nel bilancio comunale: servirà per viabilità e cimiteri

Città di Castello

“Pirati” dell’arredo urbano, appello del Comune dopo l’impennata di danni pubblici

Città di Castello

Il mondo del wedding sbarca a Villa Pasqui, weekend con “Valtiberina Sposi Expo”

    L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


      trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

      "Innovare
      è inventare il domani
      con quello che abbiamo oggi"
      Grazie per il tuo interesse.
      A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!