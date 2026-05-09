Presa a calci dal compagno scappa in strada, soccorsa da un passante | 44enne arrestato - Tuttoggi.info

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Presa a calci dal compagno scappa in strada, soccorsa da un passante | 44enne arrestato

Redazione

Presa a calci dal compagno scappa in strada, soccorsa da un passante | 44enne arrestato

Sab, 09/05/2026 - 09:52

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Avrebbe preso a schiaffi e a calci la sua compagna, rompendole l’omero, un 44enne che nelle ultime ore è stato arrestato dalla polizia dopo che la donna è scappata in strada, venendo soccorsa da un passante. La violenta aggressione è avvenuta a Trevi un paio di settimane fa.

Ad eseguire l’ordinanza cautelare applicativa degli arresti domiciliari sono stati gli agenti della Polizia di Stato di Foligno. L’uomo – già noto alla Polizia per reati contro la persona e per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale – è infatti gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali gravi ai danni della propria compagna.

L’attività degli uomini del Commissariato di Foligno ha avuto inizio, circa 15 giorni fa, in conseguenza di una pesante aggressione patita dalla donna. Nello specifico, al culmine di una lite verificatasi all’interno di un’abitazione di Trevi ed innescata dal fatto che il 44enne aveva contestato alla persona offesa relazioni con altri uomini, la donna era stata schiaffeggiata e presa ripetutamente a calci, tanto da esser stata costretta a fuggire in strada nel timore di subire ancor più gravi conseguenze.

Subito dopo, la vittima era stata fortunatamente soccorsa da un passante, il quale l’aveva trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Foligno, dove le erano state diagnosticate varie contusioni e la frattura di un omero.

Gli approfondimenti investigativi esperiti dai poliziotti in conseguenza del grave episodio hanno permesso di appurare come tale aggressione non fosse affatto isolata, piuttosto rappresentando l’apice di una serie di violenze psicologiche e fisiche che si protraevano da mesi, seppur mai prima di allora in modo così brutale.In sostanza, è emersa l’abitudine del 44enne – sempre nell’ambito di liti innescate da motivi di gelosia – di insultare la donna e, talvolta, di aggredirla fisicamente, sovente anche privandola del telefono cellulare ed esercitando altre forme di controllo nei suoi confronti.  

La gravità di quanto accertato ha indotto la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto a richiedere immediatamente l’applicazione di una misura cautelare custodiale. In accoglimento di tale istanza, il Tribunale di Spoleto ha dunque disposto nei confronti dell’uomo la misura degli arresti domiciliari con applicazione del c.d. braccialetto elettronico.Una volta emesso tale provvedimento, i poliziotti hanno quindi rintracciato il 44enne e lo hanno tratto in arresto.

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