Grande risultato per gli studenti della Pianciani-Manzoni ai Giochi di Fibonacci 2026 - Tuttoggi.info

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Grande risultato per gli studenti della Pianciani-Manzoni ai Giochi di Fibonacci 2026

Redazione

Grande risultato per gli studenti della Pianciani-Manzoni ai Giochi di Fibonacci 2026

Sab, 09/05/2026 - 10:34

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Si è svolta l’8 maggio 2026, la cerimonia di premiazione dei Giochi di Fibonacci, prestigiosa competizione nazionale dedicata al coding, alla logica e all’informatica, promossa nell’ambito dei Campionati Italiani di Informatica. La manifestazione è pensata per avvicinare gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado al pensiero computazionale e alla programmazione attraverso sfide basate sulla risoluzione di problemi algoritmici.

Alla cerimonia online hanno preso parte tutti gli studenti della scuola secondaria Pianciani-Manzoni dell’Istituto Comprensivo che si erano qualificati alla finale nazionale, disputata a Terni lo scorso 9 aprile. La gara finale ha visto la partecipazione di 387 studenti provenienti da quasi tutte le regioni italiane confrontarsi nella soluzione di esercizi di logica, coding e problem solving, mettendo alla prova capacità di ragionamento, creatività e competenze informatiche. La partecipazione alla finale nazionale rappresenta già di per sé un risultato di grande prestigio, considerando l’alto livello della competizione e il percorso di selezione affrontato dagli studenti nel corso dell’anno scolastico.

Nel corso della cerimonia sono stati menzionati gli alunni Jacopo Massari, Neymar Arapi, Gabriele Cimarelli, Emma Santorelli, Aya Hariri e Mattia Belli per essere riusciti a svolgere in modo completo almeno uno degli esercizi proposti durante la finale nazionale, dimostrando ottime capacità logiche e una solida preparazione nel coding. Importanti i risultati ottenuti nella classifica finale: la medaglia di bronzo è stata assegnata agli studenti Riccardo Dolci, Michelangelo Mastrecchia, Andrea Marino e Christian Muller, mentre la medaglia d’argento è stata conquistata da Diego Arapi ed Edoardo Ricci che si sono distinti per l’eccellente livello raggiunto nella competizione.

I Giochi di Fibonacci rappresentano oggi una delle iniziative più significative per la diffusione della cultura informatica tra i più giovani, con l’obiettivo di sviluppare competenze digitali, spirito di collaborazione e capacità di affrontare problemi complessi attraverso il ragionamento algoritmico. Un plauso a tutti gli studenti partecipanti per l’importante risultato conseguito, che rende orgogliosa l’intera comunità scolastica e conferma il valore del lavoro svolto dai ragazzi e dai docenti nel percorso di preparazione alla competizione nazionale.


Luogo: Istituto Comprensivo Spoleto 2, Via Arpago Ricci, 8, SPOLETO, PERUGIA, UMBRIA

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