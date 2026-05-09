Arte, vino e solidarietà: un evento unico alla Bottega Tifernate di Città di Castello per sostenere la lotta contro il cancro - Tuttoggi.info

Città di Castello PG – Un appuntamento da segnare in agenda, quello del 15 maggio 2026, quando alle ore 17:45 la prestigiosa Bottega Tifernate ospiterà una serata che promette di unire cultura, enogastronomia e impegno sociale. L’evento, organizzato in collaborazione con le Cantine Ravazzi di San Casciano dei Bagni (Siena), si preannuncia come un’esperienza immersiva e multisensoriale, capace di celebrare la bellezza del territorio e la solidarietà.

L’arte del vino e la magia della pittura in un dialogo unico

Protagonista indiscussa della serata sarà la presentazione della linea P64, un progetto enologico di eccellenza che fonde l’eleganza del Sangiovese con la struttura del Cabernet Sauvignon toscano. Un omaggio al patrimonio vitivinicolo del territorio, che trova ulteriore espressione nell’intervento artistico di Stefano Lazzari, fondatore della Bottega Tifernate. Lazzari ha realizzato a mano due etichette esclusive per le bottiglie magnum della linea P64, trasformandole in vere e proprie opere d’arte.

Ma l’evento non si fermerà qui: Alberto Ravazzi, fondatore delle Cantine Ravazzi, guiderà i presenti in un viaggio affascinante alla scoperta del processo di creazione del vino. Condividerà aneddoti, esperienze e la filosofia che anima una produzione vitivinicola di alta qualità, fortemente radicata nelle tradizioni e nel rispetto per il territorio.

Musica e beneficenza: un connubio perfetto

A rendere ancora più speciale l’atmosfera sarà il maestro Fabio Battistelli, che accompagnerà la serata con la sua musica, creando un contesto suggestivo ed emozionante. Il momento clou dell’evento sarà però l’asta benefica, durante la quale verranno messe in palio le due bottiglie magnum con etichette d’artista. L’intero ricavato sarà devoluto all’Associazione Altotevere Contro il Cancro (AACC), che da anni si dedica con passione al supporto dei pazienti oncologici e delle loro famiglie.

Ma le sorprese non finiscono qui: il maestro Battistelli ha deciso di offrire un gesto di grande generosità ai vincitori dell’asta, regalando loro un concerto privato presso la loro abitazione. Un’esperienza esclusiva che trasformerà questa occasione di solidarietà in un ricordo indimenticabile.

Un evento all’insegna della solidarietà e del territorio

“Questa iniziativa nasce dal desiderio di creare un’esperienza che unisca cultura, territorio e solidarietà – hanno spiegato gli organizzatori – Arte e vino diventano così strumenti per generare valore condiviso e sostenere concretamente chi affronta la malattia”.

Durante la serata interverrà anche il dott. Italo Cesarotti, Presidente dell’Associazione Altotevere Contro il Cancro, che illustrerà le attività e i progetti portati avanti dall’associazione grazie al contributo di iniziative come questa. Un modo per sensibilizzare il pubblico sull’importanza del sostegno alle persone colpite dalla malattia e alle loro famiglie.

Un invito a partecipare

L’appuntamento del 15 maggio alla Bottega Tifernate rappresenta molto più di un evento culturale: è un’occasione per celebrare l’eccellenza artistica ed enologica del nostro territorio, ma soprattutto per fare la differenza nella vita di chi sta affrontando una delle sfide più difficili. Un incontro tra bellezza e solidarietà che promette di lasciare il segno nel cuore di tutti i partecipanti.

Per informazioni e prenotazioni: Bottega Tifernate – Telefono 075-8511651 – info@bottegatifernate.com





Luogo: Bottega Tifernate, CITTA’ DI CASTELLO, PERUGIA, UMBRIA

Tipo evento: Altro

Ora: 17:45