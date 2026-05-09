Minivan finisce in un canale nel Veneziano, tre morti - Tuttoggi.info

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Minivan finisce in un canale nel Veneziano, tre morti

ItalPress

Minivan finisce in un canale nel Veneziano, tre morti

Sab, 09/05/2026 - 12:17

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VENEZIA (ITALPRESS) – Tre persone sono morte stamane in un incidente avvenuto a Cà Lino di Chioggia (Venezia), quando un furgoncino minivan con nove persone a bordo è finito in un canale. I corpi dei tre uomini erano all’interno del mezzo che è stato recuperato dal’autogru dei vigili del fuoco. Le altre sei persone che erano a bordo del veicolo sono riuscite a salvarsi autonomamente prima dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono presenti le squadre dei vigili del fuoco di Chioggia, Cavarzere, il nucleo sommozzatori di Venezia e i carabinieri.

– Foto dal profilo X dei Vigili del Fuoco –
(ITALPRESS).

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