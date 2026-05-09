Meloni “Non dimenticare vittime terrorismo un dovere per difesa della democrazia” - Tuttoggi.info

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Meloni “Non dimenticare vittime terrorismo un dovere per difesa della democrazia”

ItalPress

Meloni “Non dimenticare vittime terrorismo un dovere per difesa della democrazia”

Sab, 09/05/2026 - 14:17

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ROMA (ITALPRESS) – “Il 9 maggio si celebra il Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo. In questa data, nel 1978, veniva ritrovato il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse. Lo stesso giorno in cui perdeva la vita per mano mafiosa Peppino Impastato, dopo le sue denunce contro Cosa nostra. E nel 2021 Rosario Livatino, magistrato ucciso dalla Stidda, veniva proclamato beato. Oggi il nostro pensiero va a loro e a tutte le vittime di ogni forma di terrorismo. Non dimenticare è un dovere: per onorare chi ha sacrificato la vita per la libertà, per rispetto della nostra storia e per difendere ogni giorno la democrazia”. Lo scrive in un post su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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