Covid, torna a 350 il numero dei positivi in Umbria - Tuttoggi

Si contano purtroppo due nuovi decessi, a Foligno che porta a 95 il numero complessivo dall'inizio della pandemia

Dopo due giorni di dati che invertivano la tendenza di crescita del numero di nuovi positivi al covid-19, in Umbria si torna a salire con 350 nuovi casi in un solo giorno.

Il che porta il numero complessivo degli attualmente positivi a poco meno di 3.000 (2.960).

Il numero di tamponi da cui il dato appena riportato è stato di 3.691, che porta la percentuale di positività della regione a 9,48%, ossia quasi 10 persone ogni cento monitorate.

Il punto della situazione

Partendo dalle buone notizie, sono sono 70 (in aumento anche questo dato) le persome che nelle ultime 24 ore sono guarite.

Sul fronte caldo degli ospedali (attesa per oggi pomeriggio una conferenza stampa sulla distribuzione dei pazienti covid in tutta la regione) questi i dati: 172 ricoveri (solamente 2 in più rispetto a ieri), di cui 20 in terapia intensiva (dato stabile).

Si contano purtroppo due nuovi decessi, a Foligno che porta a 95 il numero complessivo dall’inizio della pandemia.

Covid, nuovi contagi e guariti

Questi, nel dettaglio, i contagi delle ultime 24 ore:

Allerona +6

Amelia +1

Assisi +16

Attigliano +1

Bastia Umbra +25

Bettona +1

Campello sul Clitunno +3

Cannara +2

Catel San Giorgio +2

Castel Ritaldi +1

Castiglione del Lago +5

Città della Pieve +1

Città di Castello +1

Corciano +21

Deruta +4

Foligno +7 (un nuovo ricoverato e due deceduti)

fuori regione +9

Gualdo Cattaneo +1

Gualdo Tadino +1

Gubbio +20

Lugnano in Teverina +4

Magione +14

Montecastrilli +5

Narni +10 (un nuovo ricoverato)

Norcia +1

Orvieto +10

Panicale +1

Passignano sul Trasimeno +7

Perugia +89

Piegaro +1

San Gemini +2

San Giustino +1

Sellano +1

Spello +3

Spoleto +9

Terni +38

Todi +1

Torgiano +8

Trevi +1

Tuoro sul Trasimeno +1

Umbertide +3

Valtopina +1

Così i guariti: Assisi -4, Bastia Umbra -4, Città di Castello -1, Corciano -6, Foligno -6, Fossato di Vico -1, Gualdo Cattaneo -2, Gubbio -1, Narni -1, panicale -4, Passignano sul Trasimeno -1, Perugia -19, Terni -11, Trevi -2, Umbertide -3

Coronavirus, i positivi per comune

Acquasparta 3, Allerona 11, Amelia 9, Arrone 6, Assisi 109, Attigliano 2, Avigliano Umbro 1, Bastia Umbra 146, Bettona 10, Bevagna 5, Calvi 2, Campello sul Clitunno 5, Cannara 12, Castel San Giorrgio 2, Castel Ritaldi 2, Castel Viscardo 2, Castiglione del lago 47, Cerreto di Spoleto 1, Citerna 9, Città della Pieve 6, Città di Castello 26, Collazzone 7, Corciano 135, Deruta 36, Ferentillo 2, Ficulle 1, Foligno 113, Fossato di Vico 6, Fratta Todina 1, fuori regione 201, Giano dell’Umbria 5, Giove 3, Gualdo Cattaneo 14, Gualdo Tadino 23, Guardea 7, Gubbio 91, Lugnano in Teverina 11, Magione 101, Marsciano 52, Massa Martana 6, Monte Castello di Vibio 4, Montecastrilli 9, Montecchio 3, Montefalco 7, Montefranco 2, Montone 3, Narni 71, Norcia 4, Orvieto 23, Otricoli 1, Paciano 1, Panicale 18, Passignano sul Trasimeno 75, Penna in Teverina 1, Perugia 824, Piegaro 9, Pietralunga 1, Polino 3, Porano 1, Preci 7, San Gemini 60, San Giustino 11, San Venanzo 1, Sant’Anatolia di Narco 2, Sellano 2, Sigillo 5, Spello 17, Spoleto 78, Stroncone 14, Terni 330, Todi 12, Torgiano 22, Trevi 6, Tuoro sul Trasimeno 31, Umbertide 38, Valfabbrica 24, Valtopina 2.