Sandro Martini e i suoi marmi: “Ogni pietra racconta una storia. Il nostro compito è custodirla.” - Tuttoggi.info

Nel cuore dell’arte del restauro, l’azienda di Sandro Martini porta avanti una missione speciale: restituire vita ai manufatti del passato. Qui ogni pietra, ogni decorazione e ogni dettaglio architettonico viene trattato come un piccolo tesoro, portatore di storie e significati unici. Grazie a una sapiente combinazione di tradizione artigianale e tecnologie moderne, Sandro e la sua squadra, hanno conquistato un posto di rilievo nel mondo del restauro, collaborando con chi il restauratore lo fa di professione, per completare interventi di alto valore, realizzando parti mancanti e ricostruendo elementi essenziali su commissione, per poi lasciare agli specialisti il compito di integrare e rifinire l’opera. Dai grandi monumenti pubblici alle ville storiche, fino ai più modesti casolari privati. Ogni progetto è stimolo per ridare anima a opere che rischiavano di essere dimenticate. Passione, competenza e una visione chiara, condivisa da un gruppo di artigiani che ha fatto dell’amore per la lavorazione della pietra una ragione di vita, questa la forza dell’azienda di Sandro Martini.

L’arte del restauro

“Restaurare non è solo una questione tecnica, è una forma d’arte,” spiega Sandro Martini. Questa filosofia guida il suo team nella creazione di componenti indispensabili per i restauratori, che proseguono con l’ancoraggio, la rifinitura e l’integrazione delle opere. Il lavoro di Martini inizia con uno studio approfondito, dalla raccolta di dati storici all’analisi delle tecniche originali. È un dialogo con il passato, un contributo essenziale per restituire integrità e bellezza ai manufatti.

“Non possiamo permetterci di improvvisare,” aggiunge Sandro. “Ogni dettaglio è pianificato con cura.” La nascita di questa azienda è radicata in un amore profondo per la storia e l’arte. Non è stato solo un progetto imprenditoriale, ma una vera e propria vocazione: supportare i restauratori con elementi che rispettano e valorizzano l’opera originale. Scanner 3D, fresatrici digitali e macchine all’avanguardia sono utilizzati per creare ricostruzioni precise, sempre orientate a integrarsi nel contesto storico e artistico. A guidare Sandro e il suo team è quel legame speciale con i dettagli: le imperfezioni che raccontano il tempo, le sfumature che svelano mani di un altro secolo.

“Ci siamo chiesti: come possiamo restituire al tempo ciò che ha portato via, senza farci notare?” racconta Sandro. “Ogni progetto è una sfida,” spiega con un sorriso che tradisce tutto il suo entusiasmo. “Riportare alla luce la bellezza originaria, senza cancellare il carattere e la storia di ciò che restauriamo, è un lavoro che richiede passione, pazienza e tanto amore per ciò che facciamo.” Ed è proprio questo amore che rende unica l’attività della Martini Marmi. Un viaggio senza tempo, dove ogni pietra ritrova la sua voce.

Un gesto di rispetto

Per l’azienda di Sandro, il restauro non è solo un lavoro tecnico. È un viaggio emozionante nel passato, un gesto di profondo rispetto verso gli artigiani che, secoli fa, hanno creato quei manufatti unici. Ogni graffio, ogni segno, ogni imperfezione è come un sussurro dal passato, una traccia che racconta storie di vite vissute, di mani che hanno lavorato con passione, di epoche che hanno lasciato il loro segno su palazzi, ville e monumenti. L’equilibrio tra tradizione e innovazione è il cuore pulsante di questa azienda. Il restauro, per Sandro Martini, è come un’arte sartoriale: ogni intervento è su misura, pensato per rispettare l’anima dell’opera.

Un esempio significativo del lavoro dell’azienda è l’intervento sul Palazzo della Regione di Perugia, dove Martini e il suo team hanno ricostruito una mensola decorativa mancante sulla facciata principale. “Il nostro lavoro è iniziato con un’analisi approfondita,” racconta Sandro. “Abbiamo raccolto fotografie storiche, effettuato rilievi dettagliati e studiato le tecniche di lavorazione dell’epoca. È stato come avviare un dialogo silenzioso con il passato. La mensola è stata prima modellata in digitale, ricreando ogni decorazione e dettaglio con estrema precisione. Successivamente, il manufatto è stato affidato ai restauratori, che si sono occupati della finitura, dell’ancoraggio e dell’integrazione finale, garantendo un risultato in armonia con l’originale. Gli artigiani hanno preso in mano scalpelli, lime e altri strumenti tradizionali per modellare la pietra”. Ma non si sono limitati a copiare. Questa fase non è solo tecnica, è un’interpretazione artistica. “L’artigiano deve capire lo stile dell’opera originale, entrare nella mentalità dell’artista che l’ha creata e riprodurne lo spirito. È questo che dà autenticità al restauro. Per rendere la nuova mensola indistinguibile da quelle originali, sono stati applicati trattamenti di finitura che simulano l’usura e l’ossidazione del tempo. Alla fine, la pietra restaurata si è integrata perfettamente con il resto della facciata, diventandone parte integrante” prosegue nel racconto Sandro. L’azienda Martini si dedica esclusivamente alla creazione e alla lavorazione di componenti necessari ai restauratori, che completano l’opera con la loro competenza specifica. Ogni pezzo è progettato e realizzato per rispondere alle esigenze del restauro, combinando tecnologia avanzata e maestria artigianale.

“La tecnologia ci permette di essere incredibilmente precisi, ma è la mano dell’artigiano a dare vita al nostro lavoro,” sottolinea Sandro. Perché, alla fine, ogni pietra ritrovata racconta una storia, e ogni intervento è una piccola opera d’arte. “Intervenire sul Palazzo della Regione di Perugia è stata per noi una grande soddisfazione ma non è l’unica. Al momento stiamo preparando alcuni pezzi mancanti della facciata principale della Basilica di San Benedetto di Norcia, e questo ci rende orgogliosi di avere avuto l’opportunità di lasciare il nostro segno anche in un’opera così importante per l’Umbria simbolo di rinascita post sisma,” racconta entusiasta.

Una cura maniacale

Una delle sfide più affascinanti del restauro è integrare il nuovo in modo così naturale da renderlo invisibile. Per questo, nell’azienda Martini Marmi, ogni intervento viene eseguito con una cura quasi maniacale. Grazie a trattamenti specifici, la pietra nuova viene trasformata per sembrare vissuta, portatrice di quel fascino unico che solo il tempo può conferire.

“Ogni volta che finiamo un pezzo, ci chiediamo: il tempo avrebbe fatto lo stesso?” racconta Sandro con passione. “È un’arte sottile, che richiede occhio, esperienza e la capacità di immaginare come il tempo avrebbe lasciato il suo segno,” spiega.

Ma il restauro non riguarda solo l’aspetto estetico. “Un buon restauro deve durare nel tempo, ma senza compromettere l’integrità visiva dell’opera.” Questo vuole dire che quando il manufatto viene messo nelle mani dei restauratori, per garantire stabilità e sicurezza, utilizzano sistemi di ancoraggio progettati con cura per essere discreti e invisibili. Ogni passaggio, dalla progettazione alla posa finale, è guidato da una filosofia tanto semplice quanto profonda: il restauro è un atto d’amore verso il patrimonio culturale. Ogni curva, ogni dettaglio, ogni sfumatura viene trattata con un’attenzione quasi reverenziale, perché il risultato finale deve essere più di una riparazione. Deve essere una celebrazione della storia.

“Il nostro lavoro è rendere il nuovo, insieme ai restauratori, una parte naturale del tutto,” spiega Sandro con un sorriso. “Se nessuno si accorge che c’è stato un restauro, allora abbiamo fatto bene il nostro lavoro.” Guardare il pezzo completato, installato nel suo contesto, e sapere che nessuno potrà distinguere dove finisce l’originale e dove inizia il lavoro del suo team è, per Sandro, una soddisfazione unica. In un settore delicato e complesso come quello del restauro, distinguersi è una sfida. Eppure, l’azienda di Sandro ha trovato la propria formula vincente, combinando innovazione tecnologica e maestria artigianale. Il loro lavoro non si limita a riparare ciò che manca. L’obiettivo è più ambizioso: creare un equilibrio perfetto tra nuovo e antico, integrando ogni intervento in modo che risulti invisibile agli occhi di chi osserva.

“Non vogliamo che il nostro lavoro si noti. Deve sembrare che sia sempre stato lì, come parte naturale del tutto,” spiega Sandro. Un restauro ben fatto, secondo la filosofia di chi è un artista del mestiere, non deve mai “urlare” o imporsi: deve rispettare la storia e dialogare con essa in silenzio. La capacità di questa azienda di rendere il nuovo invisibile non dipende solo dall’uso di tecnologie all’avanguardia, ma dal profondo rispetto per la storia e da una sensibilità artistica che traspare in ogni intervento. Ogni restauro è un omaggio a chi, secoli fa, ha creato l’opera originale, un tentativo di preservarne l’anima e l’intenzione. Per loro, il restauro è molto più di un lavoro tecnico: è una missione culturale. Ogni pezzo che torna a vivere diventa una testimonianza preziosa, un’eredità destinata a chi verrà dopo di noi. “Restaurare non significa solo aggiustare,” afferma Sandro con orgoglio, “significa preservare un pezzo di storia per le generazioni future.” Un restauro ben fatto non è solo un tributo al passato, ma anche un atto di responsabilità verso il futuro. Ogni intervento contribuisce a mantenere viva l’eredità artistica e architettonica del territorio, rendendola accessibile a chiunque voglia scoprirla, studiarla o semplicemente lasciarsi affascinare dalla sua bellezza. Questa visione si traduce in un messaggio chiaro: il restauro non è un’arte riservata solo ai grandi monumenti o ai progetti sostenuti dallo Stato. Anche i privati possono – e dovrebbero – sentirsi parte di questa missione. Un casolare di campagna, una villa storica o una piccola decorazione pregiata non sono solo elementi architettonici: sono tasselli del grande mosaico della nostra identità culturale.“Ogni intervento, grande o piccolo che sia, è un gesto di rispetto verso il passato e un regalo per il futuro,” con questa visione, l’azienda Martini collabora con i restauratori per preservare il patrimonio culturale, rendendo ogni progetto un esempio di equilibrio tra innovazione e tradizione. Il loro obiettivo non è mai quello di sovrastare il passato, ma di supportare chi lavora per integrarlo e celebrarlo. Non importa se si tratta di un piccolo dettaglio o di una struttura imponente: l’obiettivo è sempre lo stesso. “Il nostro lavoro è dare voce, insieme ai restauratori, a ciò che il tempo ha cercato di cancellare,” dice Sandro con un sorriso, “siamo narratori della storia, una pietra alla volta. Ogni crepa, ogni segno del tempo è un pezzo di quella storia, e il nostro compito è assicurarci che nessun dettaglio vada perduto.”

La filosofia guida

Alla domanda su quale sia la filosofia che guida ogni intervento, Sandro risponde con orgoglio: “Ogni progetto è unico, come un’opera d’arte irripetibile. Non esistono formule standard, ma solo un metodo che si adatta alle esigenze di ogni manufatto. Non vogliamo che il nostro intervento sovrasti il passato, ma che lo completi, come se fosse sempre stato lì.” Dalla ricostruzione di colonne antiche alla riparazione di bassorilievi danneggiati, ogni progetto diventa un atto di rispetto verso l’artigianato del passato. “Restaurare non è solo un dovere verso la storia pubblica,” aggiunge “ma anche un’opportunità per i privati di valorizzare il proprio patrimonio. Ogni casa, ogni struttura storica può raccontare la sua storia, se le si dà la possibilità di essere valorizzata,” conclude l’intervista Sandro. Per questo grande artigiano, ogni intervento non è solo un lavoro, ma una promessa: proteggere il passato e restituirlo al futuro, un dettaglio alla volta. Che si tratti di un imponente monumento pubblico o di un piccolo casolare immerso nella campagna, l’approccio rimane sempre lo stesso: rispetto per il passato, attenzione ai dettagli e passione per la storia. È questa visione che guida ogni progetto e che trasforma ogni intervento in un atto d’amore verso il nostro patrimonio culturale.