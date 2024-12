Questura Terni, Mosap "Mancano agenti, 0 poliziotti nel 2024" - Tuttoggi.info

Nei giorni scorsi una delegazione del Mosap composta dal Segretario Generale Fabio Conestà, dal Segretario Nazionale Roberto Fioramonti e dal Coordinatore Nazionale Vincenzo Minardi ha incontrato il Sottosegretario all’Interno On. Nicola Molteni. I vertici del sindacato hanno riassunto al Sottosegretario le criticità che ormai da tempo denunciano al Dipartimento e sui media, ovvero la carenza di personale alla Questura di Terni.

Terni ha una delle Questure più anziane d’Italia

“Ai già noti primati che vede Terni come una delle più anziane Questure d’Italia, con una media anagrafica dei poliziotti che si aggira intorno ai 49 anni, si sono aggiunti anche ulteriori record: nelle assegnazioni di dicembre 2023 ci sono state 0 assegnazioni di personale e anche nel 2024 – si legge in una nota del Mosap – nonostante l’assegnazione di circa 2700 nuovi Agenti e di circa 980 Vice Ispettori provenienti dagli istituti di istruzione non è stato assegnato nessuno. Terni è stata completamente ignorata”.

50 poliziotti in pensione

“Tutto questo a fronte di circa 50 poliziotti che in questi ultimi due anni sono andati in pensione e in un momento storico in cui le aggressioni alle forze dell’ordine, anche nella nostra città, sono all’ordine del giorno. Abbiamo chiesto quindi al Sottosegretario un intervento urgente affinché già dai prossimi trasferimenti e dalle prossime assegnazioni di neo agenti previste, presumibilmente, nel mese di giugno 2025, la Questura di Terni venga valorizzata e rafforzata con un cospicuo invio di personale – conclude la nota – L’On. Molteni ha manifestato vicinanza ai poliziotti che operano nella nostra città e ha garantito un impegno concreto affinché la problematica della carenza di personale venga risolta il prima possibile”.