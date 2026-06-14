Misitano "Optimum cresce, nuove strategie in Italia e Germania" - Tuttoggi.info

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Misitano “Optimum cresce, nuove strategie in Italia e Germania”

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Misitano “Optimum cresce, nuove strategie in Italia e Germania”

Dom, 14/06/2026 - 15:02

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RAPALLO (ITALPRESS) – “Gli obiettivi di crescita di Optimum sono sicuramente continuare a sviluppare i due mercati tradizionali dove Optimum ha investito a partire dal 2009, e mi riferisco al settore residenziale e commerciale in Germania e quello della scienza e della salute e innovazione negli Stati Uniti. Accanto a questi due settori tradizionali stiamo sviluppando anche nuove strategie, in particolare nei campeggi glamping in Italia ma anche in Germania, con un obiettivo di acquistare strutture da valorizzare e riposizionare sul mercato”. Lo ha detto Rodolfo Misitano, Ceo e Senior Partner dell’Optimum Asset Management all’Optimum Investors Summit – The Portofino Conversation, l’appuntamento internazionale promosso a Rapallo da Optimum Asset Management, società di gestione del risparmio attiva in Europa e Stati Uniti.

f53/fsc/mca2

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