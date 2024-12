Raid Israele su Gaza, "almeno 14 morti". Netanyahu sente Trump - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Almeno 14 persone sono rimaste uccise e 30 ferite in nuovi raid israeliani che hanno colpito la Striscia di Gaza dalle prime ore di oggi. Lo denuncia l'agenzia palestinese Wafa, secondo cui tra le vittime vi sono donne e bambini. Stando a fonti locali citate dall'agenzia, un raid israeliano ha colpito una tenda con sfollati a Izbat Beit Hanoun, nel nord di Gaza, e in un altro attacco l'artiglieria israeliana ha preso di mira una zona residenziale nella città di Beit Hanoun. Inoltre, nella notte, jet israeliani hanno bombardato un'abitazione nella parte occidentale di Gaza City e un raid aereo ha colpito un'altra casa nel centro della città.

Intanto il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha avuto nella notte un colloquio telefonico con il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. Lo scrive il sito di notizie israeliano Ynet, secondo cui Netanyahu e Trump hanno parlato del conflitto nella Striscia di Gaza e del possibile accordo per la liberazione degli ostaggi trattenuti da oltre un anno nell'enclave palestinese. Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali ma la notizia del colloquio tra il premier israeliano e il tycoon viene rilanciata anche dal Times of Israel che cita inoltre la situazione in Siria, dopo la fine dell'era Assad, tra i temi affrontati.

Ieri il segretario di Stato americano Antony Blinken, parlando in conferenza stampa dalla Giordania, ha sottolineato che Israele ha “già da tempo” raggiunto “gli obiettivi militari fondamentali necessari per contribuire a garantire che il 7 ottobre” non si ripeta più. Ora che l'Idf ha smantellato le capacità militari di Hamas e si è occupata dei leader responsabili dell'attacco del 7 ottobre, “questo è il momento di concludere finalmente un accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi”.

Blinken ha anche ribadito che mentre gli sforzi per il cessate il fuoco continuano, “continuiamo a raddoppiare e triplicare gli sforzi per far arrivare l'assistenza alle persone di Gaza che ne hanno bisogno”, sottolineando che il numero di camion di aiuti nella Striscia è aumentato “significativamente” negli ultimi giorni.